Für das Plakat des Dokumentarfilms „Mein liebster Feind“, in dem der Regisseur Werner Herzog sein spezielles Arbeitsverhältnis mit dem Schauspieler Klaus Kinski beleuchtet, hätten die Produzenten auch ein Foto verwenden können, auf dem die beiden Männer einträchtig beieinanderstehen. Solche Momente hatte es oft genug gegeben während der Dreharbeiten zu fünf gemeinsamen Filmen. Ausgewählt wurde jedoch ein Bild, auf dem Kinski Herzog an die Gurgel geht, und dies tüchtig und aus tiefster Seele. Er blickt dabei mindestens so irre drein wie im Western „Für ein paar Dollar mehr“, als Lee Van Cleef sein Streichholz an Kinskis Buckel entzündet und damit wie gewünscht den Höhepunkt der Brüskierung herstellt.