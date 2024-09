Manchmal wirkt Frauenturnen wie ein Sport zum Träumen für Mädchen. Turnerinnen in glitzernden, strassbesetzten Anzügen führen großartige Artistik vor, reihen in tadelloser Haltung mehrfache Salti und Schrauben aneinander. Die vielen Schulkinder, die auch kürzlich bei Olympia in der Bercy-Arena in Paris zusahen, warfen auch nach der Einzelwertung am Bodenfinale, begleitet von schrillen Schreien, ihre Plüschtiere in die Arena.

Es schien der übliche Ablauf nach einem Einzelfinale in diesem Sport zu sein, einem Einzelfinale, das junge Turnerinnen zunächst inspiriert haben mag, das aber nun, sieben Wochen später – die Olympiaathleten sind längst vom Urlaub zurück – immer noch keine Bronzegewinnerin hat.

Es geht dabei um die Mühlen der Sportgerichtsbarkeit, die dabei aber eher keinen Ruhm davontragen werden. Denn immer noch hängt dieser Fall in der Luft, und so schnell wird er auch nicht gelöst werden. Es geht um Geld, aber auch um die letzte zu vergebende Medaille von den Spielen in Paris 2024. Nachdem nun alle Instanzen der Sportgerichtsbarkeit durch sind, beschäftigt die Sache demnächst das Schweizer Bundesgericht. Und es geht um die Frage, wie lange 60 Sekunden sein können.

Im Finale erlebte Chiles einen Albtraum, ihr Fall geht weiter und weiter

Im Grunde können die US-amerikanischen Girls, wo immer sie auftreten, mit sich zufrieden sein, nach Paris auch mit ihrer Mannschaftsbilanz. Doch so denken Olympia-Turnende nicht. Treten sie schon seit Jahren in der Kategorie der besten Zehn auf, so wollen sie nicht nur den Teamgefährtinnen Daumen drücken, dann wollen sie selbst eine Medaille. Sie haben Jahre investiert, um einen Platz im Team zu bekommen und sich dann entsprechend selbst zu belohnen, vor dem großen Publikum, mit ihrer letzten großen Chance. So wie es die Hauptperson dieses Falles erlebt hat, eine der US-Topturnerinnen, Jordan Chiles, nicht Simone Biles.

Letztere hatte auch schwere Phasen in ihrer Karriere, einst litt sie an Twisties, Irritationen während des Fluges, etwa beim Sprung mit einer zweifachen Schraube und Überschlag. Die 1,42 Meter kleine, aber technisch und von der Ausstrahlung wohl größte Athletin ihres Sports konnte sich erholen: In Paris legte sie wieder einen Traumauftritt hin, mit vier Medaillen, drei davon golden. Und auch Jordan Chiles’ Pariser Auftritt schien sich wie gewünscht zu entwickeln, sie war nach der Qualifikation Dritte, also im Medaillenbereich.

Detailansicht öffnen Momentaufnahme: Jordan Chiles' Freude über zwei Medaillen hielt nicht lange - um Bronze für den Bodenwettbewerb kämpft sie seitdem. (Foto: Charlie Riedel/AP)

Dann aber drehte sich das Momentum, und der Glitzertraum auf der Bodenmatte platzte. Im Finale erlebte Chiles einen Albtraum, ihr Fall geht nun weiter und weiter, er zieht sich bereits seit sieben Wochen.

Nach bisheriger Rechtsprechung besetzt ihre Gegnerin, die Rumänin Ana Barbosu, Rang drei im Pariser Bodenturnen. Nach der Kampfrichterbewertung, nochmaliger Wiederholung und der Anrufung des Sportgerichtshofs Cas bitte Chiles nun das Schweizer Bundesgericht um die letztinstanzliche Überprüfung der Rangfolge.

Jordan Chiles’ olympische Finalübung hatte zwei Elemente enthalten, die nach genauer Ansicht nicht gewertet worden waren, weshalb die Amerikanerin zunächst nur Platz fünf belegte. Das kann passieren, weshalb der betroffenen Partei eine Art Soforteinspruch zur Verfügung steht. Dafür gibt es, damit der Wettkampf mit den vielen Finals nicht durcheinandergerät, ein kurzes Zeitfenster von exakt 60 Sekunden.

Ob ein Prozess am Schweizer Bundesgericht noch zum großen Happy End für Chiles führt, ist schwer vorherzusehen

Weil diese Minute fast heilig ist, wird sie exakt überprüft, was selten zu Schwierigkeiten führt. Nun aber macht dieser gewissenhaft durchgeplante Sport keine gute Figur. Denn das rumänische Team hatte in Paris gegen Chiles’ Hochstufung erfolgreich Protest eingelegt. Das Argument: Chiles’ Trainer Landi habe seinen Einspruch vier Sekunden zu spät erklärt, nämlich erst nach 64 Sekunden. Ana Barbosu erhielt ihre kurzfristig verlorene Bronzemedaille zurück, sie ist mittlerweile von zwei Entscheiden der Punktrichter in Paris, vom Weltverband FIG und auch vom Cas bestätigt worden. Das klingt üppig wie eine höchste Punktzahl im Turnen, trotzdem könnte die US-Turnerin Chiles ihrerseits nun die umstrittene Medaille zurückerhalten, die ihr wohl so viel wert wäre wie Gold.

Im Turnen ticken nämlich nicht nur genaue Uhren, sondern es kursieren auch alle möglichen Videos nach einer Veranstaltung, von Teammitgliedern, von Mitarbeitern, von Fans auf den Rängen – weniges macht mehr Spaß, als die Übungen mit den eigenen Handykameras zu filmen. Wegen der Unterstützung der Kampfrichter, des Cas und des Weltverbands hatte diese wohl zunächst niemand beachtet, doch jetzt könnten sie in der Entwicklung dieses schon jetzt spektakulären, weil immer noch nicht beendeten Olympiafinales einen neuen Beweis liefern. Unter anderem die Zeitung News of the world hat eines der Videos auf ihre Internetseite gestellt. In diesem läuft quasi live eine Uhr mit, auf der klar zu sehen und, wichtig, auch zu hören ist, wie Chiles’ Trainer Cecil Landi innerhalb der geforderten Minutenfrist gegen die zu geringe Punktzahl für Jordan Chiles Einspruch erhoben hat. Dies nach etwa 45 und ein weiteres Mal nach 53 Sekunden.

Ob ein Prozess am Schweizer Bundesgericht, die letzte Möglichkeit, um einen Anspruch im Sport durchzusetzen, diese Klage nun ablehnt oder ob sie die vielleicht irrenden unteren Instanzen korrigiert und es doch noch zum großen Happy End für Chiles kommt, ist schwer vorherzusehen. Es ist aber wohl nicht mehr auszuschließen, dass da noch eine olympische Turnmedaille vor den nächsten Sommerspielen vergeben wird, vor 2028 in Los Angeles.