Interview von Felix Haselsteiner, Wellington

"Nothing like Oranje" prangt in großen, orangen Lettern an einem herrschaftlichen Haus in Wellingtons Bezirk Wadestown, der leicht erhöht über der Stadt liegt - eine Straßenbiegung weiter hat man einen großartigen Blick auf den Hafen und das Stadion, in dem am Freitag (4 Uhr MESZ) die Niederlande im WM-Viertelfinale auf Spanien trifft.