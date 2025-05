Florian Wirtz sagt ab, dafür nimmt der Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern Formen an. Und anstatt seinen Fußball anpassen zu müssen, bekommt Trainer Kompany einen Spieler, der eine Schwachstelle im Kader behebt.

Von Sebastian Fischer

Jonathan Tah hatte Freude daran, über die Abwehr des FC Bayern zu sprechen, er beantwortete die Nachfrage lächelnd. „Ja, stimmt“, sagte er: Es sei der Plan gewesen, die Münchner in deren Spielaufbau auf die linke Seite zu lenken. Der Grund: „Weil auf deren linker Seite ein Rechtsfuß Innenverteidiger gespielt hat.“ So war es vorhersehbar, wo dieser Innenverteidiger, Min-jae Kim, hinpassen würde. Und so gewann Leverkusen beim 0:0 Mitte Februar immer wieder den Ball.