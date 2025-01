Von Christof Kneer

Es dürfte das Ziel vieler Fußballspieler sein, einmal im Leben zum FC Bayern zu wechseln. Am besten ließ sich dieses Ziel erreichen, wenn man die Bayern in einem direkten Duell beeindruckte oder der beste Spieler in Dortmund war. Es dürfte in der Branche also auf großes Interesse stoßen, dass nun ein neuer Weg nach München bekannt geworden ist. Demnach empfiehlt es sich, am ersten Spieltag einer Zweitligasaison einen Ball fallen zu lassen, der direkt zu einem Gegentor führt. Zumindest empfiehlt sich dieser Weg für einen Torwart.