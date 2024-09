Von Nadine Regel

Hunderte Menschen jubeln ihm ein letztes Mal bei seinem Zieleinlauf zu, am 5. September, dem 120. Tag seiner selbst gesetzten Challenge. Als er das Ziel im Stadtpark in Roth durchläuft, spielt eine Brass Band „Don’t stop me now“ von Queen. Den Song, der wohl am besten zu Jonas Deichmann passt.