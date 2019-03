11. März 2019, 22:49 Uhr Johannes Thingnes Bö "Er hat eine Riesenlunge"

Der Norweger deklassiert die Biathlon-Konkurrenz mit seinen Laufzeiten. Wann immer die Zwischenzeiten aufblinken, geht ein "Boah" durch die Reihen.

Von Saskia Aleythe, Östersund

Es sind lauter kleine Schockmomente, die Johannes Thingnes Bö seinen Konkurrenten verpasst. 7,5 Kilometer rennen die Biathleten im Sprint über die Loipe, einen Schockmoment gibt es schon nach 2,1 Kilometern, wenn die Zwischenzeiten durchgegeben werden. Bö ist dann für alle der Richtwert - und einen Rückstand kalkuliert die Konkurrenz von vornherein mit ein. "15 Sekunden auf Bö ist immer schon ein guter Angang", sagt Benedikt Doll, "am Anfang musste man da schon immer schlucken: 15 Sekunden nach zwei Kilometern ist nicht das, was man haben möchte."

Benedikt Doll ist selber flott auf der Strecke und 2017 Weltmeister im Sprint geworden - am Samstagabend ging sein Titel an diesen Bö, der mit seiner Laufform alle überragt und trotz Schießfehler vor lauter fehlerfreien Konkurrenten gewann. Guckt man sich allein die benötigte Zeit auf der Strecke an, kam der Norweger eine halbe Minute früher an als der Zweitschnellste, Frankreichs Quentin Fillon Maillet. Im Sprint ist das eine andere Welt. Nach einer Überfliegersaison mit zwölf Siegen bei 18 Rennen kann Bö diese WM in Schweden zu seiner machen. "Heute Morgen war ich nervös", berichtete Bö nach seinem Gold-Erfolg, "dann habe ich einfach versucht, alles wie im Weltcup zu machen." 2015 war er schon einmal Weltmeister im Sprint, erst jetzt ist er richtig konstant. "Das muss man dieses Jahr einfach akzeptieren, dass er eine unfassbar krasse Form hat", sagt Erik Lesser, "und wir da einfach nichts gegensetzen können." Bö kann sich nur selber schlagen, das haben die anderen ehemaligen Weltmeister und Olympiasieger, von dem es im Feld einige gibt, wie ein Gesetz akzeptiert.

Wann immer die Zwischenzeiten aufblinken, geht ein "Boah" durch die Reihen, schon wieder so viel Vorsprung für Bö! Er konnte sich ja schon vor dieser WM Olympiasieger und vierfacher Weltmeister nennen - aber in dieser Saison ist er so schnell und auch am Schießstand stabil wie noch nie. Der Rest der Biathlon-Welt hat da schon längst seine eigenen Rechnungen aufgestellt. "Wir müssen einfach nur hoffen, dass er wie in Soldier Hollow vier Fehler schießt insgesamt, und wir bleiben fehlerfrei", sagt Lesser. Im Weltcup-Sprint Mitte Februar landete Erik Lesser ohne Strafrunde vor Bö - der Supersprinter lief trotz vier Strafrunden nur einen Platz hinter ihm auf Rang fünf. "Er hat eine Riesenlunge, ein Riesenherz", sagt Lesser, "dazu hat er auch eine ökonomische Technik."

Am Sonntag in der Verfolgung wurde Bö mit fünf Fehlern immer noch Zweiter hinter dem Ukrainer Dmytro Pidruschni, Fillon Maillet gewann erneut Bronze. Erik Lesser wurde als bester Deutscher Elfter vor Benedikt Doll (12.), Arnd Peiffer (13.), Philipp Nawrath (21.) und Johannes Kühn (24.). Seine drei Fehler beim letzten Schießen nervten Bö ernorm - dennoch kann er sich nun schon Sieger im Gesamtweltcup nennen.