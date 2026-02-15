Zum Hauptinhalt springen

Langläufer Johannes Hösflot KlaeboAsket, Ästhet – und nun der König der Winterspiele

Lesezeit: 6 Min.

Johannes Hösflot Klaebo wird in seiner Heimat geachtet und bejubelt. Aber er tut sich nach wie vor schwer damit, die Herzen seiner Landsleute zu erobern.
Johannes Hösflot Klaebo wird in seiner Heimat geachtet und bejubelt. Aber er tut sich nach wie vor schwer damit, die Herzen seiner Landsleute zu erobern.

Der Langläufer Johannes Klaebo ist nach dem Gewinn der neunten Goldmedaille der historisch erfolgreichste Wintersportler. Auch, weil er sein Leben lang auf seinen Opa gehört hat.

Von Sebastian Winter, Val di Fiemme

Die Frage war noch: Kommt der Prinz? Oder gar der König? Vielleicht beide? Man muss ja Hof halten, wenn Geschichte geschrieben wird, auch wenn es nur Sportgeschichte ist.

