Die Frage war noch: Kommt der Prinz? Oder gar der König? Vielleicht beide? Man muss ja Hof halten, wenn Geschichte geschrieben wird, auch wenn es nur Sportgeschichte ist.
Langläufer Johannes Hösflot KlaeboAsket, Ästhet – und nun der König der Winterspiele
Lesezeit: 6 Min.
Der Langläufer Johannes Klaebo ist nach dem Gewinn der neunten Goldmedaille der historisch erfolgreichste Wintersportler. Auch, weil er sein Leben lang auf seinen Opa gehört hat.
Von Sebastian Winter, Val di Fiemme
Gold für deutsche Rodel-Staffel:Ab jetzt die erfolgreichsten deutschen Olympia-Wintersportler
Es ist schon fast Tradition geworden, dass Deutschland im Team-Wettbewerb der Rodler und Rodlerinnen Gold gewinnt. Diesmal ist der Triumph besonders – das liegt an Tobias Wendl und Tobias Arlt.
