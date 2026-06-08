Der Ski-Weltverband Fis war lange gesund und profitabel. Unter dem umstrittenen Geschäftsmann Johan Eliasch als Präsident verbucht er jetzt einen Millionenverlust. Nun zeigen Dokumente, wie es dazu kommen konnte. Bei der Wahl am Donnerstag geht es um alles.

Wenn das Ende naht, so ist das auch bei Johan Eliasch, lohnt es sich, noch einmal auf die Anfänge zu blicken. Also in den Sommer 2021, als der Milliardär, Geschäftsmann, Klimaaktivist und Geschäftsführer des Sportartikelherstellers Head für das Präsidentenamt des wichtigsten olympischen Wintersportverbandes kandidierte: des Ski- und Snowboard-Weltverbandes Fis. „To the next level“, das spannte er als Zeile über sein Wahlkampfmanifest.