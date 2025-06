Es ist die bislang heftigste Ohrfeige für Fis-Präsident Johan Eliasch: Ein Schweizer Gericht urteilt, dass der Ski-Weltverband zu Unrecht eine Millionenzahlung verweigerte. Die Fis will in Berufung gehen – doch der Fall erscheint eindeutig.

Von Johannes Knuth

Als Johan Eliasch, der Präsident des Internationalen Ski- und Snowboard-Weltverbands (Fis), vor einer Woche den jährlichen Kongress seines Verbandes moderierte, schien er es sich in einer Parallelwelt eingerichtet zu haben. Die Finanzlage sei „stabil und gesund“, die Reformen, die er bei seinem Amtsantritt vor vier Jahren versprochen habe, würden immer mehr ihre Wirkung entfalten – und man fange ja gerade erst an! Gut, der Kongress bot an manchen Stellen Stoff für das Comedyformat „TV Total“, etwa als Delegierte, die aus dem Homeoffice zugeschaltet waren, vergessen hatten, ihre Mikrofone abzuschalten und Eliasch ins Wort quasselten. Und die Delegierte aus dem Land des neuen Fis-Gönners Aserbaidschan wurde vom armenischen Kollegen vorgeführt, als der ausführte, wie Aserbaidschan im Krieg mit seinem Land einen Skilift und weitere Anlagen zerstört habe. Aber das brachte Eliasch nur kurz aus dem Takt.