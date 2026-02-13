Der Eintrag findet sich auf Seite 17 des Telefonbuchs, inmitten der Kontaktdaten von Hollywoodschauspielern, Sportmogulen und Politgrößen. „Eliasch, Johan & Amanda“ ist da vermerkt, dazu zwei Wohnadressen in London, sechs Durchwahlen, eine E-Mail-Adresse. Da liegt die Vermutung nicht fern, dass es einiges zu besprechen gab zwischen dem Inhaber dieses Telefonbüchleins und Johan Eliasch, in der Welt des Sports mittlerweile bekannt als Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbands Fis, außerdem Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Eines der größten Kaliber also bei den laufenden Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo.
Epstein FilesHat Johan Eliasch über mögliche Kontakte zu Jeffrey Epstein gelogen?
Der Milliardär Johan Eliasch, IOC-Mitglied und Präsident des Ski-Weltverbands Fis, kommt in den Epstein Files vor. Er selbst sagt: Es gab keinen Kontakt. Die Dokumente legen eine andere Geschichte nahe.
Von Thomas Kistner und Johannes Knuth, Mailand
