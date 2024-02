Deutschlands Weltmeistertrainer Joachim Löw hat die "Heuchelei"-Kritik seines früheren Nationalspielers Max Kruse mit markigen Worten gekontert. Dass der bekanntermaßen nicht in allen Lebenslagen professionelle Offensivspieler für den WM-Kader WM 2014 in Brasilien keine Berücksichtigung fand, habe rein sportliche Gründe gehabt: "Wir wollten Weltmeister im Fußball werden - und nicht im Poker", sagte Löw spitz im TV-Interview mit Bild Sport. "Die Wahrheit ist: Er war einfach nicht gut genug. Max hatte Qualität als Spieler, aber er wäre manchmal besser in der Uwe-Seeler-Traditionself aufgehoben gewesen, weil das Tempo, seine Dynamik im Spiel einfach auch ein Stück weit zu wenig waren", führte Löw in für ihn ungewohnter Schärfe aus.