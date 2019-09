Da stand er nun, der echte Heiko Westermann, mitten drin in jenem Hamburger Stadion, in dem er so viele Jahre Wunder vollbracht hatte. Westermann, 36, hatte es während seiner Karriere immer wieder auf bemerkenswerte Art geschafft, besser zu sein, als die Summe seiner Fähigkeiten das eigentlich erlaubte. Westermann wurde Nationalspieler und hielt es fünf Jahre beim HSV aus, beides muss man erst mal schaffen.

Inzwischen ist er beim berühmten Deutschen Fußball-Bund angestellt, wenn auch in unberühmter Funktion als Co-Trainer der U 15-Junioren. In der Halbzeit des Qualifikationsspiels gegen die Niederlande stand Westermann da nun im Mittelkreis und trug per Stadionmikrofon seine Halbzeitanalyse vor. Wenn man ihn richtig verstanden hat, dann sagte er, dass ihn der defensive Ansatz der DFB-Elf überrasche, dass sich das in der zweiten Hälfte aber sicher ändern werde.

Es folgte eine zweite Hälfte, in der sich nicht nur der zuständige Bundestrainer die umgekehrte Westermann-Frage stellte: Spielte diese deutsche Nationalmannschaft da unten schlechter, als es die Summe ihrer Fähigkeiten eigentlich erlauben würde? Und falls ja: wieso eigentlich?

Für Joachim Löw, den zuständigen Bundestrainer, war das ein aufwühlender Abend, und dass ihn später niemand mit einer Beruhigungszigarette erwischte, liegt daran, dass Löw gerade so lange nicht mehr raucht, bis er wieder anfängt. Ja, Löw wollte das so, er wollte nach der missratenen WM weiter machen und an einer neuen Mannschaft arbeiten - wie viel Arbeit das aber tatsächlich bedeutet, hat er womöglich erst nach diesem 2:4 gegen die Niederlande wirklich begriffen.

Natürlich kann man das Spiel auch als Summe unglücklicher Umstände begreifen. Ja, die DFB-Elf hätte 2:0 in Führung gehen können, und dann hätte die Fachwelt diesen Bundestrainer hochleben lassen für den Mut, alte Muster zu durchbrechen - tatsächlich hatte der Spanien-Verherrlicher Löw ja eine Spielweise in Auftrag gegeben, die ihn eher als Anhänger von Hertha BSC (unter Pal Dardai) auswies.

Die deutsche Nationalelf, von Löw über ein Jahrzehnt auf den Besitz des Balles abgerichtet, überließ diesen Ball plötzlich kampflos dem Gegner und richtete es sich in der eigenen Hälfte gemütlich ein. Nur manchmal verließ sie die heimische Couch, um dem Gegner einen kurzen, aber effektiven Besuch abzustatten - wie beim Führungstor, das Serge Gnabry (9.) nach exzellenter Vorarbeit von Joshua Kimmich erzielte.

Neue Taktik, neue Muster? Ja, vielleicht. Ob es aber die richtige Taktik und das richtige Muster ist, das weiß Löw ein Dreivierteljahr vor der Europameisterschaft immer noch nicht.

Das war die bedenkliche Botschaft dieses Spiels: Löw weiß nach diesem 2:4 nicht nur nicht, wie gut seine neue Mannschaft wirklich ist, wie sie unter Stress reagiert und ob Klostermann oder Schulz tatsächlich turniertauglich sind. Was er vor allem nicht weiß: welcher Stil zu dieser Elf passt. Soll er sie wirklich vorwiegend kontern lassen, weil seine irre schnellen Angreifer Serge Gnabry und Timo Werner und Leroy Sané (sofern er wieder gesund ist) sich für diese Systematik so gut eignen?

Oder soll er doch wieder den Ball ins Zentrum aller Überlegungen stellen, weil er sonst die Qualitäten von Toni Kroos und Ilkay Gündogan verschenkt? Oder wäre eine Mischung ganz cool, eine Art Best-of aus beiden Welten? Aber hat er genügend Zeit, das einzuüben, mitten im laufenden Qualifikationsbetrieb und bei den wenigen Malen, die er seine Spieler um sich versammelt?