Einsam in einem fast leeren Stadion: Joachim Löw erlebt in Sevilla seine bislang dunkelsten eineinhalb Stunden als DFB-Trainer

Von Christof Kneer

Wahrscheinlich kommt Joshua Kimmich mit dem Schreiben jetzt gar nicht mehr hinterher. Viele seiner Mitspieler haben zuletzt ja nahezu identische Geschichten erzählt, und sie haben sie immer mit einer Art von Amüsement erzählt, in der sehr viel Respekt steckte. In diesen Geschichten hat Kimmich seinen Mitspielern immer WhatsApp-Nachrichten geschickt, in denen er quasi Zensuren verteilte. Zum Beispiel hat er dann Serge Gnabry oder Julian Brandt nach einem Spiel wissen lassen, welche ihrer Szenen nicht so toll waren, aber meistens hat er seine Nachrichten mit einer Motivationsfloskel beendet. Weiter so, Serge! Beim nächsten Mal noch besser, Julian!