Joachim Löw kann der DFB-Spitze offenbar glaubhaft darlegen, dass er nicht nur aus Gewohnheit Bundestrainer bleiben will. Bei der Entscheidung, an ihm festzuhalten, ist auch viel Politik im Spiel.

Von Philipp Selldorf

Beinahe zwei Wochen sind seit jenem Abend in Sevilla vergangen, aber es darf als sicher gelten, dass sich die Herren, die am Montag in der DFB-Zentrale zusammenkamen, noch sehr genau an die Grausamkeiten erinnern, die damals unter dem Himmel Andalusiens passierten. Sämtliche Teilnehmer des am Wochenende organisierten Symposiums waren als Ehrengäste Augenzeugen, als die Nationalelf 0:6 gegen Spanien verlor. In Frankfurt traf man sich jetzt, um das Geschehen aufzuarbeiten.

Jogi Löw stand dabei für seine Sache als Bundestrainer ein, während Präsident Fritz Keller, seine Stellvertreter Rainer Koch und Peter Peters sowie Schatzmeister Stefan Osnabrügge den tonangebenden Präsidialausschuss des DFB repräsentierten. Oliver Bierhoff, der sechste Mann in der Runde, vertrat gewissermaßen beide Seiten: den DFB, dem er als Direktor angehört, und den Bundestrainer, dessen langjähriger Weggefährte er ist. Ferner sprach er noch für eine dritte Partei: seine eigene nämlich. Außer dem Bundestrainer hatte auch der Manager dieses 0:6 zu verantworten.

Kenner weissagten am Morgen, das mit einigem Abstand zum Schock-Ereignis terminierte Spitzen-Treffen werde ein friedliches Ende nehmen, und sie behielten recht. Am frühen Nachmittag meldete der DFB das Ergebnis der Konsultation: "DFB-Spitze unterstützt Joachim Löw auf weiterem Weg mit der Nationalmannschaft", lautete der nicht eben leserfreundliche Titel der durchaus aufsehenerregenden Mitteilung. "Jogi bleibt!" hätte er auch lauten können.

Aber nach Euphorie und Aufbruch und Kosenamen ist den Leuten beim DFB gerade nicht zumute. Der Sport steht zwar im Mittelpunkt, aber es ist viel Politik im Spiel. Die präsidiale Gruppe erklärte sich zum Schluss immerhin einig darin, dass der regierende Amtsinhaber der richtige Amtsinhaber ist. Sie attestierten Löw laut Kommuniqué "hochqualitative Trainer-Arbeit", ein intaktes Verhältnis zur Mannschaft sowie "ein klares Konzept für das bisherige und weitere Vorgehen".

Über diese maßgebenden Ansichten wurde anschließend per Videoschalte auch das übrige Präsidium informiert, so dass der vermeintliche High-Noon-Termin bei der ordentlichen Präsidiumssitzung am Freitag - bei dem Bierhoff im Namen des bedrohten Bundestrainers vortragen sollte - keinerlei Belang mehr hat. Die Botschaft an das Fußball-Volk ist somit mindestens bis zur nächsten Länderspielrunde im März unumstößlich: Löw bleibt. Obwohl man beim DFB selbstverständlich mitbekommen hat, dass das Fußball-Volk darüber keine Freudenfeiern veranstalten wird.

Es gibt keine Breisgau-Connection

Auch die Ausgangslage des Meetings war nicht frei von Konfliktpotenzial. Als Löw am Tag nach dem 0:6 daheim in Freiburg eintraf, glaubte er sich zumindest des Rückhalts des Präsidenten sicher. Von Fritz Keller hatte er nicht nur beim Zwischenhalt am Münchner Flughafen, sondern auch während der Rückreise die Zusicherung empfangen, die Arbeit als Bundestrainer fortsetzen zu dürfen. In den folgenden Tagen waren die Signale des badischen Landsmanns weniger klar.

Nicht zum ersten Mal in seiner Zeit als Verbandsvorsitzender hatte sich Keller, 63, unter dem Eindruck der internen und externen Debatten eine neue Meinung gebildet. Keller zog es vor, zunächst die Entwicklung der Stimmungslage abzuwarten. Löw nahm dieses Verhalten tendenziell als unfreundlichen Akt wahr. Ohnehin ist es ein weitverbreiteter Irrglaube, dass Keller und Löw durch die ihre Herkunft und die beiderseitige Verbundenheit mit dem SC Freiburg natürliche Verbündete wären. Breisgau-Connection, das klingt plausibel, zumal da auch Löws Assistent Marcus Sorg beim SC Freiburg gearbeitet hat. Aber sie existiert nicht (Sorg wurde übrigens seinerzeit von Fritz Keller als Cheftrainer des Sportclubs entlassen).

Unterstützung erhielt Löw aus der Profi-Branche. Kein prominenter Vereinsvertreter stellte ihn in Frage oder forderte gar seine Ablösung. Die Bundesliga hat Löw bisher nicht als Belastung für ihr Renommee empfunden. Aus den Hauptquartieren der Spitzenvereine, aus München, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, kamen stattdessen Lob und Achtung für Löws Personal-Management während der schwierigen Länderspielrunden im Oktober und November. Der Coach hatte eine Arbeitsteilung für Test- und Pflichtspiele entworfen und dabei in Absprache mit den Klubtrainern Rücksicht auf die dauerbeschäftigten Top-Spieler genommen.

Erfahrene Klub-Manager wie Rudi Völler plädierten bei der Nachbetrachtung des 0:6 zudem auf mildernde Umstände aus verschiedenen Gründen: Corona-Krise, Verletzungsgefahren, geringe Akzeptanz des Wettbewerbs Nations League. Das Argument der Praktiker aus der Profibranche griffen nun auch die Leute beim Verband auf: Ein einzelnes Spiel, ließen sie formulieren, "kann und darf nicht der Gradmesser für die grundsätzliche Leistung der Nationalmannschaft und des Bundestrainers sein".

Den Funktionären stellte sich allerdings die Frage, ob Löw noch die Motivation mitbringt, seine Mannschaft zu Spitzenleistungen bei der in den Sommer 2021 verschobenen EM zu treiben. Oder ob er nur aus Gewohnheit Bundestrainer bleiben möchte. Doch wie nach der missratenen WM in Russland hat Löw auch beim Treffen in Frankfurt offenbar glaubwürdig versichert, dass er den Kampfgeist besitzt, die Herausforderung meistern zu wollen. Dass diese durch eine misstrauische Öffentlichkeit noch ein Stück komplizierter ist als vorher, das nimmt der DFB in Kauf.