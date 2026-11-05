Der spanische Fußballer Jesús de Miguel ist an den Folgen eines „unfallbedingten Brustkorbtraumas“ gestorben, die zu einem Herzstillstand geführt haben. Dies ist laut kanarischen Medien das vorläufige Ergebnis der Autopsie, die nach dem Tod von De Miguel am Dienstag angeordnet worden war. Der Stürmer war am Montag in der Nachspielzeit der Zweitligapartie gegen den FC Andorra vom gegnerischen Torwart Jesús Owono, „im Kampf um den Ball“, wie es im Spielbericht des Schiedsrichters hieß, brutal umgerammt worden. Er verstarb tags darauf in einem Krankenhaus in Santa Cruz de Tenerife. De Miguel wurde 30 Jahre alt.

Sein Leichnam wurde am Mittwoch von Teneriffa nach Madrid überführt. Dort war für Donnerstag die Beisetzung im Kreis der Familie und der Mannschaft vorgesehen. Der Besitzer des FC Andorra, der frühere spanische Welt- und Europameister Gerard Piqué, hatte angekündigt, eine Delegation seines Vereins anzuführen. Für den Samstag ist im Stadion des CD Teneriffa eine Trauerfeier geplant. Die Spiele beider Klubs wurden abgesetzt; obwohl der FC Andorra das Training – ohne Owono – wieder aufnahm. „Der Ball heilt“, hieß es seitens des Klubs. Der spanische Verband RFEF und La Liga lehnten den Antrag der Spielergewerkschaft AFE ab, zum Zeichen der Anteilnahme alle Spiele des kommenden Wochenendes abzusetzen.

Wurde De Miguel im Stadion und im Krankenhaus adäquat medizinisch versorgt?

Das vorläufige Ergebnis der Autopsie befindet sich derweil in den Händen einer Ermittlungsrichterin in Santa Cruz, die nun darüber entscheiden muss, ob sie strafrechtliche Vorermittlungen anstrengen wird. Dabei geht es einerseits um Torwart Owono, 25, aber auch um die Frage, ob De Miguel im Stadion und im Krankenhaus adäquat medizinisch versorgt wurde. Örtliche Medien hatten hinterfragt, weshalb ein am Stadion postierter Krankenwagen nicht auf den Rasen fuhr, als De Miguel regungslos am Boden lag und notärztlich behandelt wurde.

Der Hinweis darauf, dass das Brustkorbtrauma „unfallbedingt“ ausgelöst wurde, könnte jedenfalls ein Indiz dafür sein, dass Owono nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfte. Spanische Rechtsexperten hatten über die Frage debattiert, ob der Keeper der fahrlässigen Tötung beschuldigt werden müsse – oder ob die Umstände des Zusammenstoßes im juristischen Sinne unter das „erlaubte Risiko“ fallen. Die spanische Staatsanwaltschaft hat angekündigt, nur im Falle einer Strafanzeige ermitteln zu wollen.

Beim Champions-League-Spiel Lens gegen Como zeigt Comos Torschütze Nico Paz ein T-Shirt zur Erinnerung an Jesús de Miguel. Catherine Steenkeste/Reuters

Owono selbst hatte am Mittwochabend eine Erklärung verbreiten lassen, in der er sagte, er würde die schlimmsten Stunden seines Lebens erleben. „Der Verlust von Jesús schmerzt mich unendlich“, schrieb Owono. Seine Gedanken seien bei De Miguel, dessen Familie und allen Menschen, die ihn geliebt hätten. Auch die Familie von De Miguel meldete sich zu Wort: „Jesús hinterlässt eine Leere, die unmöglich zu füllen ist, aber auch eine unermessliche Erinnerung bei all jenen, die das Glück hatten, ihr Leben mit ihm zu teilen. Danke, dass ihr ihn liebt, dass ihr seiner gedenkt und dass ihr uns begleitet.“

Zuspruch erhielt Owono von ehemaligen Fußballern – unter anderem vom Brasilianer Baltazar, der 1986 bei einem Zweitligaspiel in Spanien in einen Zusammenstoß verwickelt war, der ebenfalls tödlich verlief. Der Stürmer hatte dem gegnerischen Torwart José Antonio Gallardo (Málaga) mit dem Knie am Kopf getroffen und ihm eine dreifache Fraktur des rechten Scheitelbeins zugefügt. Gallardo starb rund drei Wochen nach seiner Krankenhausentlassung an einer Hirnblutung.

Er könne sich daher vorstellen, was für ein Martyrium Owono durchmache, sagte Baltazar der Zeitung As: „Das sind sehr schwere Zeiten, die einen für immer prägen. Es liegt auf der Hand, dass die Tragödie für die Familie des Opfers am größten ist, aber auch der Torwart wird sehr darunter leiden.“ Owono solle weiter Fußball spielen. Denn er müsse verstehen, dass De Miguels Tod ein dem Pech geschuldetes tragisches Unglück war.