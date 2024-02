Ex-Weltmeister Jérôme Boateng hat bei seinem Serie-A-Debüt für seinen neuen Klub US Salernitana einen Teilerfolg erreicht. Der Tabellenletzte erkämpfte sich beim FC Turin ein 0:0. Der 76-malige deutsche Nationalspieler wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Für Salernitana war es der erste Punkt nach zuvor vier Niederlagen. Boateng war bei der WM 2014 in Brasilien mit Deutschland Weltmeister geworden. Mit dem FC Bayern gewann er zweimal die Champions League. Zuletzt hatte er bei Olympique Lyon gespielt, war aber seit rund sechs Monaten vereinslos. Zwischenzeitlich gab es auch Gespräche über eine Rückkehr zu den Bayern. "Hätte nur Thomas Tuchel entschieden, würde ich heute das Bayern-Trikot tragen", sagte Boateng nun im Gespräch mit Bild über den Münchner Trainer. "Er war die treibende Kraft hinter meinem Engagement in München."