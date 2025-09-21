Solange der ruchlose Gianni Infantino die Weltmeisterschaft nicht zum jährlichen Dauerereignis verunstaltet, bleibt der Kreis der Spieler, die einmal als Gewinner den Weltpokal berühren durften, ein erlauchter. Weltmeister ist man ein Leben lang, pflegt Rudi Völler zu sagen, selbst ein Mitglied im erlesenen Zirkel. Allerdings gehört dazu auch ein Leben ohne heiklen Makel. Beim Weltmeister Jérôme Boateng geriet die ziemlich exklusive und unvergängliche Auszeichnung während der vergangenen Jahre aufgrund seines juristisch relevanten Privatlebens in den Hintergrund, und dies, obwohl es ohne ihn 2014 vielleicht keinen Champion namens Deutschland gegeben hätte.

Denn darüber darf es keine zwei Meinungen geben: Im Finale zwischen Jogi Löws Nationalelf und Lionel Messis Argentinien war es zwar Mario Götze, der sich wie 1990 Andreas Brehme durch das einzige und alles entscheidende Tor verewigte. Doch es war Jérôme Boateng, der unter all den Helden (siehe auch: Das Martyrium des Bastian Schweinsteiger) durch einen überwältigenden Auftritt hervorragte.

In der riskant aufrückenden Abwehrreihe war Boateng häufig die letzte verbliebene Instanz des Sicherungssystems, Wohl und Wehe einer ganzen Fußballnation hingen von seinem Zweikampftiming, seinem Stellungsspiel und seinen Laufduellen ab. Einmal parierte er anstelle von Manuel Neuer kurz vor der Torlinie einen Ball und wusste ihn obendrein vor fünf ihn umzingelnden Gegnern zu bewahren. Boateng war, wie der Schutzengel in der Versicherungswerbung, immer da. Wem zu seinem Auftritt nicht das Synonym „Turm in der Schlacht“ einfiel, der hatte, ob spät- oder junggeboren, seine Lektion Fußball-Poesie nicht gelernt.

Bot er im WM-Finale von Rio de Janeiro womöglich die größte Leistung der Karriere? Boateng selbst ist davon bis heute überzeugt, dass es sein bester Auftritt in mehr als 700 Spielen als Profi war. Als er sich nach der Partie im Maracanã zu seinem persönlichen Beitrag zum Sieg äußern sollte, blieb er so sparsam mit dem Eigenlob, dass man ihn erstmal darauf hinweisen musste, wie gut er gewesen war. Komplimente nahm er mit höflichem Dank entgegen. Das passte zu ihm, denn er war, zumindest damals, ein eher leiser und ganz gewiss kein selbstgefälliger Typ. Die privaten Verstrickungen und die Kritik an einigen seiner Lifestyle-Aktivitäten kamen später. Erstmal wurde Boateng als Fußballer des Jahres in Deutschland ausgezeichnet, im Jahr 2016. Mit Recht stellte er jetzt rückblickend fest: „Das gelingt nur wenigen Abwehrspielern.“

Sein letztes Spiel über 90 Minuten: Im Mai mit dem LASK gegen Altach – Endstand 0:0

Neun Jahre später hat Jérôme Boateng, 37, nun seine Karriere als aktiver Fußballer für beendet erklärt. Viele mögen geglaubt haben, dass er das doch schon längst hinter sich hätte, denn sportlich hatte man lange nichts mehr von ihm gehört. Für den Linzer ASK hatte er in der österreichischen Bundesliga in der vorigen Saison immerhin 13 Spiele bestritten, das letzte über die vollen 90 Minuten im Mai gegen Altach. Endstand 0:0. Das war, mehr oder weniger, die Endstation – ein kleiner Bahnhof nach einer großen Karriere mit dem WM-Titel, zwei Champions-League-Trophäen, etlichen Meisterschaften mit den Bayern. Aus einer anderen, versunkenen Epoche sind sogar noch zwei Europacup-Semifinals mit dem Hamburger SV notiert.

Am Freitag erklärte Boateng, dass er zwar noch hätte weiterspielen können, dass er aber lieber den Weg für jüngere Spieler freimache. Ob er sich diese Formel selbst ausgedacht hat, oder ob sein Management ihm diesen etwas weltfremd klingenden Satz in den Mund gelegt hat, bleibt offen. Nach dem Fortgang aus München 2021 war er zunächst stellungslos geblieben, ehe sich Olympique Lyon seiner annahm. Danach ein Engagement beim Serie-A-Außenseiter Salernitana, schließlich der LASK, die Karriere ging leise dahin.

Dem Fußball will er verbunden bleiben, künftig möchte er als Trainer arbeiten. Der Welt erzählte er, dass ihn Hansi Flick schon zum Praktikum eingeladen habe, sein Trainer aus späten Bayern-Zeiten, den er für einen der besten hält, die er in fast 20 Jahren der Karriere erlebt hat. Auch auf der Hitliste: Horst Hrubesch, Huub Stevens, Pep Guardiola. Nicht hingegen Jogi Löw, obwohl er zu seinen großen und teils auch bewundernswert geduldigen Förderern gehörte.

Aber die Wege zwischen Boateng und vielen vormaligen Begleitern und Gefährten haben sich im Laufe der vorigen Jahre getrennt, als der Nationalspieler wegen der Konflikte mit zwei Lebensgefährtinnen in die Schlagzeilen und vor Gericht geriet. „Es gab Jahre, in denen der Fußball wegen privatem Stress gelitten hat“, blickte Boateng jetzt zurück. Auch wenn die juristische Aufarbeitung während mehrerer Prozessgänge ihn wenigstens teilweise vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung an seiner Freundin entlastet hat, so ist einigen bitteren Äußerungen zu entnehmen, dass er nicht unbeschwert aus der Sache hervorgegangen ist.

Von den Spielern, die ihm 2014 zur Seite standen, ist nun bloß noch eine Handvoll aktiv. Manuel Neuer, Mario Götze, Ron Robert Zieler und Matthias Ginter spielen noch in der Bundesliga, Julian Draxler und Thomas Müller sind nach Katar und Kanada ausgewandert. Der 40-jährige Lukas Podolski gibt in Polen bei Gornik Zabrze gelegentlich noch Proben seines linken Hammers.