Der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann hat weiter Interesse, mit Investoren die Löwen-Anteile von Hasan Ismaik zu übernehmen. Doch es gibt einige Fragezeichen bei seinen Plänen.

Jürgen Klopp ist bei RB Leipzig „Head of Global Soccer“, was im Kosmos des Energiegetränkekonzerns eine angemessene Formulierung ist. Merkwürdiger war es schon, als Felix Magath vor fünf Jahren „Head of Global Soccer“ bei den Würzburger Kickers wurde, wobei sich die Aktivitäten des damaligen Kickers-Investors auf Admira Wacker Mödling in Österreich beschränkten und eben auf Würzburg. Magaths Engagement scheiterte, mittlerweile ist er – angenehm altmodisch – „Sportvorstand“ beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg. Wenn es um Merkwürdigkeiten geht, bleibt aber selbstverständlich der TSV 1860 München Marktführer. Er machte seinen Torwarttrainer René Vollath ganz offiziell, das ist kein Witz, hold on to your seats: zum „Head of Goalkeeping“.