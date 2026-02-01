Zum Hauptinhalt springen

Australian-Open-Siegerin RybakinaEin Erfolg mit einem merkwürdigen Schatten

Lesezeit: 3 Min.

„Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir mit dem Team geleistet haben, und dass ich hier beim Grand Slam meine Bestform gefunden habe“, sagte Jelena Rybakina nach ihrem Titelgewinn.
„Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir mit dem Team geleistet haben, und dass ich hier beim Grand Slam meine Bestform gefunden habe“, sagte Jelena Rybakina nach ihrem Titelgewinn. (Foto: Kelly Defina/Getty Images)

Nach ihrem Erfolg bei den Australian Open lenkt Jelena Rybakina den Fokus auch auf ihren Trainer – gegen den wegen schwerer Vorwürfe schon eine Untersuchung lief.

Von Gerald Kleffmann

Die Art, wie Jelena Rybakina ihren Grand-Slam-Sieg in Melbourne feierte, passte zu ihr. Es sah nämlich aus, als feiere sie ihn gar nicht. Die 26-Jährige, die in den vergangenen zwei Wochen so atemberaubend Tennis gespielt und mit ihren wuchtigen Schlägen im Finale am Samstag die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka mit 6:4, 4:6, 6:4 besiegt hatte, ist ein stilles, scheues Wesen. In manchen Momenten strahlt sie etwas Feenhaftes aus. Nach dem Matchball? Lächelte sie, aber gerade so zart, dass es noch als Lächeln zu identifizieren war.

