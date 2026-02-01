Die Art, wie Jelena Rybakina ihren Grand-Slam-Sieg in Melbourne feierte, passte zu ihr. Es sah nämlich aus, als feiere sie ihn gar nicht. Die 26-Jährige, die in den vergangenen zwei Wochen so atemberaubend Tennis gespielt und mit ihren wuchtigen Schlägen im Finale am Samstag die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka mit 6:4, 4:6, 6:4 besiegt hatte, ist ein stilles, scheues Wesen. In manchen Momenten strahlt sie etwas Feenhaftes aus. Nach dem Matchball? Lächelte sie, aber gerade so zart, dass es noch als Lächeln zu identifizieren war.