Von Thomas Hürner, Hamburg

Am Samstag war der Hamburger SV beim 1. FC Nürnberg zu Gast, zum Zweitliga-Spitzenspiel, übertragen zur Primetime auf zwei deutschen TV-Sendern. Und dort konnte es mal wieder jeder Zuschauer mitverfolgen, der den Ton an seinem Fernseher aufgedreht hatte: Es gab ein dröhnendes Pfeifkonzert gegen Bakery Jatta, bei jedem Ballkontakt des HSV-Angreifers hallten von den Tribünen Pfiffe, Pfiffe, Pfiffe. Wie immer, wenn der HSV in Nürnberg spielt, wie so häufig, wenn der HSV auf Auswärtsreisen ist: Es trifft Jatta, und niemanden sonst im Hamburger Team.