Die NBA trauert um Jason Collins und Brandon Clarke. Der frühere Basketball -Profi Collins starb im Alter von 47 Jahren an einem Gehirntumor, wie seine Familie mitteilte. Collins erlangte während seiner aktiven Laufbahn im Jahr 2013 große Aufmerksamkeit, als er als erster Spieler der nordamerikanischen Liga seine Homosexualität öffentlich machte. Clarke starb im Alter von 29 Jahren, wie sein bisheriges Team Memphis Grizzlies bekanntgab. Die Todesursache wurde nicht veröffentlicht.

„Jason hat das Leben vieler Menschen auf unerwartete Weise verändert und war eine Inspiration für alle, die ihn kannten, sowie für diejenigen, die ihn aus der Ferne bewunderten“, schrieb seine Familie über Collins. Er hatte seine Erkrankung im vergangenen November öffentlich gemacht. Anschließend unterzog er sich in Singapur einer experimentellen Therapie, die kurzfristig Besserung brachte. Doch der Krebs kehrte zurück.

Collins spielte zwischen 2001 und 2014 in der NBA. Er begann seine Karriere bei den damaligen New Jersey Nets und kehrte zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal zum Team zurück, als dieses bereits in den Bezirk Brooklyn nach New York umgezogen war.

NBA-Chef Adam Silver erklärte, Collins’ „Wirkung und Einfluss reichten weit über den Basketball hinaus, da er dazu beitrug, die NBA, die WNBA und die Sportwelt insgesamt für künftige Generationen inklusiver und offener zu gestalten“.

Brandon Clarke im Jahr 2024. Brandon Dill/AP

Brandon Clarke kam 2019 in die NBA und spielte ausschließlich für die Memphis Grizzlies. In seiner Debütsaison wurde er als einer der besten Liganeulinge ausgezeichnet, in der aktuellen Spielzeit kam er verletzungsbedingt nur in zwei Partien zum Einsatz. „Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod von Brandon Clarke. Als eines der dienstältesten Mitglieder der Grizzlies war Brandon ein beliebter Teamkollege und Anführer, der mit enormer Leidenschaft und Entschlossenheit spielte“, sagte NBA-Boss Adam Silver.

Wie die Polizei von Los Angeles dem Sender ABC News bestätigte, gibt es Hinweise auf eine mögliche Drogenüberdosis. So seien bei seinem Leichnam Betäubungsmittel gefunden worden, Hinweise auf ein Verbrechen lägen nicht vor.