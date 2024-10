Seit 1989 haben etwa 1000 ausgewählte Menschen an diesem Rennen teilgenommen, nur 20 – darunter Jasmin Paris – haben die fünf Runden durch das weglose Terrain mit Kompass und Karte innerhalb des Zeitlimits geschafft. Die Strecke umfasst etwa 100 Meilen, also 161 Kilometer, und 18.000 Höhenmeter. „Die letzten Minuten bis ins Ziel haben mir gezeigt, wozu ich fähig bin“, sagt die 40 Jahre alte Britin im Gespräch.

Detailansicht öffnen Bloß nicht die Verpflegung vergessen bei einem 60-Stunden-Lauf: Jasmin Paris beim Barkley Marathons 2024. (Foto: Konrad Rawlik/oh)

Wozu Frauen im Ultralaufsport, also bei Rennen ab 50 Kilometern, in der Lage sind, diskutiert die Szene nicht erst seit diesem historischen Erfolg. Bereits 2019 stellte Jasmin Paris, zweifache Mutter und Tierärztin, beim Montane Spine Race, einem der härtesten Ultratrail-Rennen Großbritanniens, den Streckenrekord auf. Für die 268 Meilen (431 Kilometer) benötigte sie 83 Stunden – zwölf Stunden weniger als der schnellste Mann vor ihr.

Auch andere Frauen leisten Außergewöhnliches. Im Oktober 2020 gewann die Amerikanerin Courtney Dauwalter den Big’s Backyard Ultra in Bell Buckle, Tennessee, stellte dabei einen Streckenrekord auf, indem sie 68 Stunden lang jede Stunde eine 6,7 Kilometer lange Runde lief. 2023 gewann sie als erster Mensch die drei bedeutendsten 100-Meilen-Rennen der Welt: den UTMB in Chamonix sowie den Western States 100 und Hardrock 100 in den USA.

2020 veröffentlichte der Blog „RunRepeat“ eine Analyse, aus der eine überraschende These hervorging: Je länger das Rennen, desto besser schneiden Frauen ab. Untersucht wurden mehr als fünf Millionen Endzeiten und Durchschnittstempos von fast 15 500 Ultralaufveranstaltungen. Während Frauen beim Marathon im Schnitt 11,1 Prozent langsamer sind als Männer, verringert sich dieser Abstand bei längeren Distanzen drastisch. Bei 100-Meilen-Rennen beträgt der Unterschied nur 0,25 Prozent, bei Distanzen über 195 Meilen waren Frauen im Schnitt sogar 0,6 Prozent schneller.

Trotz Erfolge: Frauen sind im Ultralaufsport unterrepräsentiert

Nicholas Tiller, Physiologe am Lundquist Institute des UCLA Medical Center in Los Angeles, zweifelt allerdings an der Methodik dieser Auswertung. „Vergleiche auf Grundlage dieser Zahlen sind schwer, weil nur etwa 20 Prozent des Starterfelds weiblich sind“, sagt er. Gemeinsam mit anderen Forschenden veröffentlichte Tiller 2022 eine Studie, die auch physiologische Faktoren beleuchtete. Die Untersuchungen ergaben, dass Frauen bestimmte physiologische Vorteile haben, die sie für längere Rennen besonders geeignet machen – ihre Fettverbrennung ist effizienter, die Ermüdungsresistenz der Muskeln höher. Männer hingegen profitieren bei kürzeren Distanzen von einer besseren Sauerstoffaufnahme. Doch auch psychologische Faktoren spielen laut Tiller eine Rolle: Frauen tendieren demnach dazu, mit ihren Kräften gut zu haushalten und das Tempo über lange Distanzen effizient zu modulieren.

In einer weiteren Studie untersuchten Tiller und seine Kollegin Camilla R. Illidi Rennen, bei denen Männer und Frauen in gleicher Anzahl starteten. Diese Studie ergab, dass Männer bei 50-Meilen-Rennen aufgrund ihrer größeren Herzen und Lungen sehr wahrscheinlich im Vorteil sind. Bei 100-Meilen-Rennen war der Leistungsunterschied mit nur noch vier Prozent statistisch nicht mehr signifikant. Männer und Frauen hatten zudem ähnliche Chancen, unter die besten 20 Prozent des Feldes zu kommen, was auf eine engere Leistungsnähe bei längeren Distanzen hindeutet. Tiller betont, dass Frauen zwar nicht grundsätzlich im Vorteil sind, aber: Je länger das Rennen und je höher der Frauenanteil, desto mehr nähern sich Frauen an.

„Aber ob Frauen so schnell sind wie Männer, ist eigentlich nicht so entscheidend“, findet Tiller. Vielmehr interessiere es ihn, warum Frauen im Ultralaufsport nach wie vor unterrepräsentiert sind. Schließlich gebe es keinen biologischen Grund, warum Männer und Frauen nicht in gleicher Zahl an diesen Rennen teilnehmen können.

Tiller sieht Initiativen wie das Baker Trail Ultra Race und den High Lonesome 100 in den USA als Schritte in die richtige Richtung. Beide Veranstaltungen fördern eine gleichmäßige Geschlechterverteilung. Befragungen nach den Rennen ergaben, dass sich viele Frauen motiviert fühlten, weil die Veranstalter gezielt Athletinnen angesprochen hatten, um diese für ihre Rennen zu gewinnen. Die etwas simplifizierte Rechnung: Wenn Frauen andere Frauen auf der Strecke sehen, fühlen sie sich ermutigt, sich ebenfalls an solchen Herausforderungen zu versuchen, die traditionell als „männlich“ besetzt gelten.

Gleichzeitig offenbart die Forschung, dass auch im Ausdauersport ein „Gender Research Gap“ existiert – eine Forschungslücke in Bezug auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Lange ging man davon aus, dass hormonelle, zyklusbedingte Schwankungen bei Frauen die Forschungsergebnisse verfälschen könnten. Diese Annahmen gelten inzwischen als widerlegt.

Mit dem Projekt „Further“, das im Frühjahr dieses Jahres in Kalifornien stattfand, zielten die Initiatoren darauf ab, die Forschungslücke weiter zu schließen. Sie veranstalteten ein sechstägiges Ultrarennen in Kalifornien, an dem zehn Frauen mit verschiedenen Leistungsvermögen teilnahmen. Auf einer Runde liefen die Athletinnen die längsten Distanzen ihrer Karrieren, stellten Rekorde auf und lieferten durch engmaschige Überwachung spezifische Daten zur Frauenphysiologie im Ausdauersport.

Und wie ordnet Jasmin Paris ihre historische Leistung beim Barkley Marathons ein? Ein wesentlicher Vorteil, sagt sie, sei ihre Sozialisierung im Fell-Running gewesen – eine aus Großbritannien stammende Disziplin, bei der die Teilnehmenden Orientierungsläufe durch hügeliges Gelände absolvieren. Sie führt auch Aspekte an, die an Tillers Forschungsarbeiten erinnern – Paris bereitete sich akribisch auf die Rennen vor, profitierte von ihrer Fähigkeit zum Multitasking und teilte sich die Kräfte über die langen Distanzen richtig ein. Entscheidend, sagt Jasmin Paris, sei aber ihre „Besessenheit“ gewesen, das Rennen unbedingt erfolgreich beenden zu wollen. Drei Anläufe waren dazu nötig.

Paris sagt, sie habe dabei nie das Gefühl verspürt, als Frau im Ultralaufen besondere Barrieren überwinden zu müssen: „Ich glaube einfach daran, dass ich die Fähigkeiten habe, Herausforderungen wie den Barkley anzunehmen.“ Am Ende gehe es beim Ultralaufsport darum, sich mit anderen zu messen, eigene Grenzen zu verschieben – eine Motivation, die Männer und Frauen gleichermaßen antreibt.