Am Tag nach seinem Sieg beim Neujahrsturnier in Tokio hatte der Sumoringer Tomokatsu Hoshoryu gleich die nächste Herausforderung zu bestehen: Er musste früher aufstehen, als er das seinen müden Knochen gerne zugemutet hätte. „Wenn es nicht eine Pressekonferenz gegeben hätte, würde ich noch schlafen“, sagte er den Reportern im Haus seines Wettkampfstalles Tatsunami, nachdem er seinen massigen Körper mühevoll aufgerichtet und in einen hellen Kimono gekleidet hatte. Pflicht ist Pflicht, aber am Ende ist der 25-Jährige ihr wohl doch gerne gefolgt. Sein Erfolg brachte ihm schließlich nicht nur Preisgeld und Kaiser-Pokal. Sondern auch die Beförderung zum Yokozuna, zum Sumo-Profi des höchsten Ranges. In der langen Geschichte des japanischen Nationalsports ist Hoshoryu erst der 74. Ringer, dem diese Ehre zuteilwird.

Sumo ist mehr als nur ein Sport in Japan. Es ist eine Kultur aus dem Zeremonien-Repertoire der Religion Shinto, die die Japan Sumo Association (JSA) gegen größere Veränderungen abschirmt. Trainingsmethoden und Trachten sind im Grunde seit 300 Jahren gleich. Die besten Ringer wirken mit ihren Seiden-Lendenschürzen und traditionellen Frisuren wie die Vertreter einer anderen Epoche. Aber gerade am neuen Yokozuna Hoshoryu kann man sehen, dass die Zeit doch nicht spurlos am urjapanischen Kampfsport vorbeizieht.

Sumo boomt in Japan. Die Stadien sind voll, die Medien berichten viel. Aber es gibt ein Nachwuchsproblem. 2024 meldete die JSA, dass an der jährlichen Sichtung für die Profi-Ställe nur 27 junge Sportler teilnahmen; 1992 waren es 160. Ohne Ausländer gäbe es noch weniger Talente. Unter den letzten sechs Yokozuna war nur ein gebürtiger Japaner, alle anderen kamen aus der Mongolei.

Er stammt aus einer mongolischen Ringerfamilie

Genauso wie Hoshoryu. Der heißt eigentlich Sugarragchaagiin Byambasuren, stammt aus Ulan-Bator und wuchs in einer Ringerfamilie auf. Bökh, eine mongolische Variante des Ringens, gehört zum nationalen Kulturerbe und hat sich als gute Sumo-Vorbereitung erwiesen. Der 68. Yokozuna Akinori Asashoryu, Hoshoryus Onkel, war als Jugendlicher Bökh-Ringer. Hoshoryu auch. Ein Sumo-Trainer, der zur Talentsuche in der Mongolei war, entdeckte ihn. Hoshoryu ging nach Japan, er überzeugte bei Nachwuchs-Turnieren, wurde nach der Oberschule Profi und arbeitete sich mit seinem athletischen Stil nach oben. Hoshoryu wiegt 148 Kilo bei 1,88 Meter Größe – das ist eher leicht für einen Sumo-Profi.

Und nun hat der Yokozuna Shingi Iinkai, das Expertengremium zur Prüfung von Yokozuna-Kandidaten, der JSA also einstimmig empfohlen, Hoshoryu zum neuen Sumo-Großmeister zu küren. Auch aus Verlegenheit wegen zu kleiner Auswahl? Es sieht ein bisschen so aus. Die Kriterien für die Beförderung sind nicht klar festgelegt. Zwei Turniersiege in Serie gelten als Orientierung. Beim November-Turnier in Fukuoka war Hoshoryu Zweiter. Davor hatte er erst ein Turnier der ersten Sumo-Liga gewonnen, 2023 in Nagoya. Und selbst bei seinem Erfolg in Tokio kämpfte er nicht immer überzeugend.

Aber der Posten des Großmeisters war eben frei. Denn beim Neujahrsturnier hatte es eine spektakuläre Ankündigung gegeben: Der 73. Yokozuna Haruo Terunofuji, auch ein gebürtiger Mongole, erklärte seinen Rücktritt mit 33. Grund: Sein 176 Kilo schwerer Körper mache nicht mehr mit. Terunofuji hat Knieprobleme und Diabetes – Letzteres kann die Nebenwirkung einer Sumo-Karriere sein, weil die Profis sehr viel essen für ihr Kampfgewicht.

Kein Großmeister – das gab es im Sumo seit 1993 nicht mehr. Dieser Umstand dürfte bei Hoshoryus Beförderung eine Rolle gespielt haben. Dem Ringer konnte es egal sein. „Ich nehme an, ich träume nicht“, sagte Hoshoryu bei der Pressekonferenz zu seinem Erfolg, ehe er sich wieder zurückzog, um seine müden Knochen zu pflegen.