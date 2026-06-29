Am Ende stand Jannik Sinner am Mikrofon, er konnte jetzt sogar lächeln, in den vorangegangenen fünf Sätzen hatte das zeitweise noch ganz anders ausgesehen. In höchste Not war der Weltranglistenerste geraten, und Erinnerungen kamen rasch auf, als er den ersten Satz verlor und wenig später den dritten. Würde der Italiener, der vor gut einem Monat in der zweiten Runde der French Open an einem extrem heißen Tag gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo körperlich völlig eingebrochen war und verloren hatte, abermals überraschend früh ausscheiden? Diesmal sogar als Titelverteidiger? In Runde eins?

An diesem Montag im All England Club durfte er genau aus diesem Grund, weil er vor einem Jahr im Finale den Spanier Carlos Alcaraz besiegt hatte, um 13.30 Uhr als Erster auf den Rasenplatz des Centre Courts, zusammen mit seinem Gegner Miomir Kecmanovic. Es war wieder warm, nicht brutal heiß, dafür schwül und stickig im Hauptstadion des Grand-Slam-Klassikers in Wimbledon. Letztlich wendete Sinner aber das Aus ab, „ich bin froh, dass ich es drehen konnte“, sagte er fast schon vergnügt nach dem 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3 gegen den Weltranglisten-50. aus Belgrad. Aber einen kraftstrotzenden, souveränen Eindruck hatte der Primus der Branche trotzdem nicht hinterlassen.

Davon zeugte auch sein rechter Schuh, der irgendwann im Verlaufe der Partie rot gefärbt war. Beim kurzen Interview auf dem Platz wurde er gefragt, was es mit seiner Verletzung auf sich habe: „Du musst ziemliche Schmerzen haben?“ Ruhig antwortete Sinner: „Nein, nein. Alles okay. Es sieht nur viel schlimmer aus, als es ist. Ich bin eigentlich sehr überrascht, dass sie mich weiterspielen ließen, denn … aus dem ganzen Weiß wurde ein bisschen Rot. Es ist nur der Nagel.“ In Wimbledon, auch das gehört zum Mythos dieser Veranstaltung, ist nur weiße Spielkleidung erlaubt.

Sinner wird sich deutlich steigern müssen, das steht fest, denn es war ihm absolut anzumerken, dass sein letzter Einsatz eben vier Wochen zurücklag. Nach dem Scheitern in Paris hatte er auf die Vorbereitungsturniere vor Wimbledon verzichtet, zuletzt versicherte er, er hätte an seiner Physis hart gearbeitet und Veränderungen vorgenommen. Welche genau, ließ er offen. Sein gewohnt druckvolles Spiel funktionierte jedenfalls lange Zeit nicht, davon zeugten auch 42 leichte Fehler in den ersten drei Sätzen, in denen er oft keine Gefahr für Kecmanovic ausstrahlte.

Es sah bedrohlich aus, doch Jannik Sinner sagte später: Nur sein Nagel sei verletzt. Kin Cheung/AP Photo

Im dritten Satz folgte gar ein Schreckmoment. War er schon vorher ein paar Mal seltsam instabil herumgerutscht, wurde er bei 2:2 auf dem falschen Fuß erwischt und stürzte. Kurz krümmte er sich auf dem Rasen liegend, doch gab Entwarnung. Kecmanovic spielte gut, aber auch nicht außergewöhnlich, es lag schlicht an Sinner, dass er sich zunächst in den fünften Satz retten musste. Im finalen Durchgang setzte sich dann seine Klasse durch.

Beim Interview rechtfertigte Sinner seine wankelmütige Form. „Das ist kein normales Match, da war viel Nervosität, als ich die Stufen hinunterging, um auf einem so prestigeträchtigen Platz zu spielen“, sagte der Südtiroler. „Zurückzukommen, hier als Champion, ist für mich sehr wichtig.“ Gleichwohl gab er zu: „Es wird etwas zu verbessern geben für das nächste Match.“ Allerdings.