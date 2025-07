Der frisch gekürte Wimbledonsieger Jannik Sinner sorgt mit einer Personalentscheidung für Aufsehen: Der Weltranglistenerste im Tennis holt seinen früheren Fitnesstrainer Umberto Ferrara zurück in sein Team. Von dem Athletikexperten hatte sich Sinner nach dem Bekanntwerden seiner positiven Dopingtests im vergangenen Jahr getrennt. „Jannik Sinner hat Umberto Ferrara mit sofortiger Wirkung als Fitnesstrainer wieder eingestellt“, teilte Sinners Managementfirma Avima in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit: „Umberto hat in Janniks Entwicklung bis heute eine wichtige Rolle gespielt, seine Rückkehr steht für eine Erneuerung des Fokus auf Kontinuität und Leistung auf dem höchsten Level.“