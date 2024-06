Italiens Medien preisen ihn schon als neuen Nationalheiligen. Doch Jannik Sinner, 22, aus Südtirol, die neue Nummer eins der Tennisweltrangliste, bleibt realistisch: Das Halbfinale in Paris gegen Carlos Alcaraz wird schwer genug.

Von Barbara Klimke, Paris

Manchmal sagen die kleinen Gesten mehr über die Person eines Tennisspielers aus als seine Schmetterbälle oder Schlagtechnik. Billie Jean King, 80, die sechsmal Wimbledon gewann, als Feministin und Mitbegründerin der Tennis-Frauentour eine prägende Figur der Sportgeschichte ist, hat dazu vergangenen Sommer am Rande des Londoner Rasenturniers eine Geschichte erzählt. Sie sei mit ihrer Lebensgefährtin die Church Road am All England Club entlanggegangen, als sie „diesen langen, jungen Mann mit roten Haaren“ sah, der sie ansprach: „Ich bin Jannik, ich möchte mich vorstellen.“ Nicht nur, dass er sie erkannte, sondern „dass er sogar persönlich auf mich zukam“, habe sie entzückt, sagte sie lachend: „Es war Liebe auf den ersten Blick!“