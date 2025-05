Von Felix Haselsteiner, Rom

Am Montag hat Jannik Sinner in Rom eine Brücke überquert. An sich ein höchst profaner Vorgang. Nur wird derzeit in der italienischen Hauptstadt beziehungsweise im benachbarten Vatikanstaat überall nach Zeichen gefahndet, die von höchster Stelle kommen. Weshalb auch der nebenher belauschte Satz eines älteren Herrn zur Brückenüberquerung dieses Tennisspielers eine etwas weiterreichende Interpretation enthielt.