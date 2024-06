Alexander Nübel wurde am Wochenende viel Mitgefühl zuteil. Nicht nur, dass ihn der Bundestrainer doch noch aus dem Aufgebot für die EM gestrichen hat – jetzt steht er zudem ohne Urlaubsarrangement da. Die lang geplante Safari in Tansania hatte der 27 Jahre alte Torwart des VfB Stuttgart storniert, weil er die Zusage empfangen hatte, definitiv im Kader zu bleiben.

Julian Nagelsmann hatte annonciert, auf jeden Fall mit vier Torhütern ins Turnier zu gehen, um Stammkeeper Manuel Neuer und Stellvertreter Marc-André ter Stegen im Training zu entlasten. Doch er hat es sich anders überlegt und nimmt an Nübels Stelle lieber einen weiteren Feldspieler mit, der höhere Einsatzchancen hat.

Doch Nübel ist nicht der Einzige, dem der Coach die Ferienplanung durchkreuzt hat. Auch Jan Reichert, 22, sieht sich nun um seine verdiente Freizeit gebracht, nachdem ihn ein Anruf des DFB erreicht hatte. Reichert, gebürtiger Schweinfurter, inzwischen der U23 des 1. FC Nürnberg zugehörig, war in Gesellschaft seines Bruders schon auf dem Weg in den Süden, als er in den nationalen Dienst berufen wurde. Er soll im Training der Nationalmannschaft den Posten des vierten Torwarts übernehmen, den es offiziell nicht mehr gibt.

„Ich war erst mal völlig perplex“, sagte Reichert einer Mitteilung des Club zufolge. Doch statt weiter ab in den Urlaub zu fahren, machten die Brüder Reichert gleich kehrt: „Ich konnte es erst gar nicht glauben, freue mich aber ungemein auf diese besondere Chance. Es ist eine riesige Ehre für mich und macht mich wahnsinnig stolz“, sagte der Torwart, der in der kommenden Saison ins Zweitligateam aufsteigen und Christian Mathenia, 32, beerben soll. Bisher kann er 88 Regionalligaspiele und einen Zweitliga-Einsatz vorweisen.

Detailansicht öffnen Seine Zeit wird kommen, sagt Bundestrainer Nagelsmann über Torhüter Alexander Nübel – nach der EM. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Reichert, so heißt es, ist ein Vertreter der modernen Fußballschule, was offenbar auch zu dem Engagement beim Nationalteam beigetragen hat. Kurze Drähte waren dabei hilfreich. Unterstützt wurde die Operation vom neuen Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou, der viele Jahre in leitender Funktion beim DFB gearbeitet hat.

Ob Reichert ins Camp der Nationalmannschaft einzieht oder nur zum Training kommt, ist noch nicht zu Ende besprochen. So oder so gilt für ihn, was Alexander Nübel ausrief, als er Mitte Mai die überraschende Nachricht von seiner Nominierung erhalten hatte: „Das wird ein mega Sommer und eine geile Zeit.“ Nübels Zeit in der Nationalelf, sagte Nagelsmann tröstend, werde nach der EM kommen.