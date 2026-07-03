Jan-Lennard schnaufte durch, die Backen gerötet, es war heiß an diesem Freitagnachmittag in London. Auf Court No. 3 des Rasenklassikers in Wimbledon gab es zudem keine Möglichkeit, der Hitze zu entkommen. 2:49 Stunden hatte sich der deutsche Tennisprofi, der seit geraumer Zeit berühmteste Warsteiner, mit Daniil Medwedew gemessen, intensiv war die Partie, eng, zudem wogten die Vorteile hin und her. Grand-Slam- Tennis ist oft genug reines Überlebenstennis, nicht der bessere gewinnt immer, sondern manchmal schlicht der, der es mehr will. Struff wollte. Das drückte er in jeder Phase aus. Und so setzte er sich tatsächlich gegen den favorisierten Medwedew, 2021 US-Open-Sieger, mit 7:6 (4), 7:6 (5), 7:5 durch. „Ich bin stolz, ich bin glücklich“, sagte Struff nach der hochklassigen, intensiven Partie beim kurzen Interview in der schönen Stadionschüssel.

Erstmals hat der 36-Jährige nun das Achtelfinale in Wimbledon erreicht, sein bestes Ergebnis war zuvor das Erreichen der dritten Runde gewesen, dreimal war ihm das gelungen. Angesprochen darauf, dass er – zurzeit Nummer 74 der Weltrangliste – eine etwas wechselhafte Saison erlebte, sagte Struff: „Tennis ist manchmal ein harter Sport, aber das Wichtigste ist, nie aufzugeben, immer dranzubleiben.“ Und so hat sich Struff, die Allzweckwaffe des Deutschen Tennis-Bundes, der immer zur Stelle ist, wenn ihn Bundestrainer Michael Kohlmann braucht, in den vergangenen Jahren zum besten Dranbleiber der deutschen Fraktion entwickelt. Immer wenn es aussieht, als könnte er bald in der Weltrangliste tief fallen, überrascht er mit guten Leistungen, die ihn im Ranking wieder weiter hoch katapultieren. So war das 2025, so ist das 2026.

Struff holt in jedem Satz Rückstände auf

Wie unerfreulich für Struff das Jahr verlief, ließ sich auch daran erkennen, dass er Mitte April die Zusammenarbeit mit Trainer Markus Wislperger beendete. Und so sitzt wie bei den French Open auch in London sein früherer langjähriger Coach Carsten Arriens in seiner Box, auf Court No. 3 war das diesmal die erste Reihe hinter der Grundlinie. Die beiden hatten vereinbart, dass sie allerdings nur bis zum Ende der Rasensaison ein Duo bilden. Danach will sich Struff eine neue Lösung überlegen.

Struffs Weg in die Runde der letzten 16 Spieler ist bemerkenswert. In der ersten Runde hatte er den Argentinier Sebastián Báez in fünf Sätzen gezwungen und danach von einem „dreckigen Sieg“ gesprochen, er hatte das positiv gemeint. Er spielte nicht sein bestes Tennis, aber suchte nach Wegen, um zu punkten. Dann besiegte er den US-Amerikaner Brandon Nakashima in einer Partie, die Mittwochabend wegen Dunkelheit abgebrochen und am Donnerstag fortgesetzt wurde. Von vier gespielten Tiebreaks gewann er in diesem Match drei. Und gegen Medwedew, der auf Rasen allerdings nicht auf seinem besten Geläuf unterwegs ist, hat er sich wieder in zwei Tiebreaks, den Entscheidungsspielen bei 6:6, durchgesetzt. Zur Nervenstärke gesellte sich diesmal auch wieder sein bewährter Kampfgeist. Im ersten Satz lag Struff 1:3 zurück, im zweiten Satz 2:5, im dritten Satz ebenfalls 2:5, wobei Medwedews sogar zwei Breaks vorn war. Immer wieder motivierte sich Struff, zeigte Arriens die Faust als Zeichen, dass er dran bleibe. „Struffi“-Rufe waren immer wieder zu vernehmen.

Im Achtelfinale trifft er am Sonntag auf den Polen Hubert Hurkacz. French-Open-Sieger Alexander Zverev ist am Samstag wieder im Einsatz und spielt in der dritten Runde gegen Marcos Giron aus den USA.