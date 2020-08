Von Johannes Knuth

Die Ergebnisliste, die noch am Tag danach über die offiziellen Kanäle verbreitet wurde, zeugte von einer makaberen Kühle. Sieger der ersten Etappe bei der Polen-Rundfahrt war demnach der Fahrer mit der Startnummer 75, Fabio Jakobsen aus den Niederlanden, nach 4 Stunden, 31 Minuten und 50 Sekunden. Er hatte sogar noch zehn Sekunden Zeitbonifikation gutgeschrieben bekommen, weil er am Mittwochabend scheinbar die Sprintankunft in Kattowitz gewonnen hatte.

Tatsächlich war Jakobsen kurz vor dem Ziel derart schwer gestürzt, dass sein Rad durch die Luft gewirbelt worden war und der Transponder am schnellsten die Zeitmessung ausgelöst hatte - der Niederländer Dylan Groenewegen, der noch früher ins Ziel geschlittert war, wurde später disqualifiziert. Jakobsen war da längst auf dem Weg ins Krankenhaus, wo die Ärzte stundenlang um sein Leben kämpfen würden.

Die Bilder, die unterdessen in die sozialen Medien gespült wurden, waren kaum zu ertragen: Wie das Peloton Richtung ziel raste, Groenewegen und Jakobsen vorneweg, Rad an Rad auf der abschüssigen Zielgeraden. Wie Groenewegen seinen Landsmann dann Richtung Absperrung drängte und irgendwann, als kein Platz mehr übrig war, in die Bande. Absperrungen barsten auseinander, Fahrer donnerten in den Asphalt, rissen weitere Fahrer von den Rädern.

Jakobsen, teilten die Organisatoren rasch mit, habe bei dem Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, einen gebrochenen Gaumen und eine Quetschung der Luftröhre. Man befürchte das Schlimmste. Am Donnerstagmorgen, nach einer fünfstündigen Operation, schwebte der 23-Jährige zumindest nicht mehr in Lebensgefahr; auch Wirbelsäule und Gehirn hatten offenkundig keine Schäden erlitten. Ein Helfer, mit dem Jakobsen am Streckenrand zusammengeprallt war, sei mittlerweile wieder bei Bewusstsein. Der Zustand der beiden sei stabil, aber weiter ernst, hieß es. Jakobsens Team, Deceuninck-Quickstep, teilte am Donnerstagmorgen mit, dass ihn die Ärzte im Lauf des Tages aus dem künstlichen Koma aufwecken wollen.

Dylan Groenewegen trägt offenbar Hauptschuld

Was die unmittelbare Unfallanalyse betraf, waren sich die Sachverständigen schnell einig: Dylan Groenewegen trage die Hauptschuld. Der 27-Jährige habe sträflich seine Rennlinie verlassen und so den Unfall provoziert. Der Radsport-Weltverband UCI richtete ebenso rasch aus, dass man dem Vorfall dem hauseigenen Disziplinartribunal gemeldet habe, um weitere Sanktionen zu verhängen. Jakobsens Teamchef Patrick Lefevere unterstellte dem Verursacher gar kriminelle Energie und forderte eine Gefängnisstrafe. Groenewegens Team Jumbo-Visma entschuldigte sich fürs Erste "aufrichtig", man wolle aber zunächst intern diskutieren, ehe man weitere Schritte einleite.

Massensprints im Radsport werden seit Jahren immer verbissener und risikoträchtiger ausgetragen, auch diesen Trend trugen viele Sachverständigen nun wieder vor, aber das erfasste den Vorfall nur bedingt. Viele Fahrer erinnerten nach der Etappe auch an einen bekannten Konflikt: dass sie sich in wichtigen Fragen seit Jahren nicht wahrgenommen fühlen.

"Jedes Jahr derselbe dumme Bergabsprint bei der Polen-Rundfahrt", twitterte der Deutsche Simon Geschke und erhielt dafür viel Zuspruch aus dem Kollegium. Der Italiener Fabio Sabatini, einst Anfahrer des deutschen Sprinters Marcel Kittel, assistierte: Abgesehen von der Schuldfrage müsse den Rennorganisatoren endlich klarwerden, "dass eine Ankunft mit 85 km/h immer Selbstmord ist. Aber sie wollen immer die Show. Hier ist die Show!"

Tatsächlich reiht sich der jüngste Crash in eine Kette betrüblicher Vorfälle in den vergangenen Jahren ein. Mal waren es Begleitmotorräder, die mit Fahrern zusammenstießen. Mal der Plan der Giro-Ausrichter, die vor drei Jahren offenbar auch eine Show witterten, als sie eine Wertung für den schnellsten Abfahrer bei der Italien-Rundfahrt planten, samt Geldprämie.