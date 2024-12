Der SZ-Fußballtalk „Und nun zum Sport“ kommt deshalb dieses Mal mit einer Sonder-Edition ums Eck, wir beleuchten noch einmal den deutschen Fußball mit dem FC Bayern und dem Meister Bayer Leverkusen.

Und wir fragen uns, was von der Fußball-EM in Deutschland hängen geblieben ist, genauso wie von den Spielen in Paris, wo es noch viele andere Sportarten wie zum Beispiel die Leichtathletik zu bewundern gab. Moderator Jonas Beckenkamp begrüßt dafür die Fußball- und Olympiariege des SZ-Sports, im Talk sind Sebastian Fischer, Saskia Aleythe und Christof Kneer zu hören – die sich in geordneter Reihenfolge nacheinander zum Plausch einfinden.

