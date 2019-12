Dirk Nowitzki hat das Spiel revolutioniert - und ist sich selbst immer treu geblieben. Zum Abschied eines Weltstars, der in Deutschland unterschätzt wird.

Einem Menschen wie Dirk Nowitzki schaut man nicht auf die Füße. Man schaut zu ihm auf. Weil er 2,13 Meter misst, natürlich, vor allem aber, weil er in jeder Hinsicht ein großer Sportler ist. Vielleicht der größte, den Deutschland hatte zu Beginn dieses Jahrhunderts. Im Frühjahr 2019 beendete der in Würzburg geborene Nowitzki seine Karriere als Basketballprofi in Dallas, im Alter von 40 Jahren. "Ich habe Deutschland vor zwanzig Jahren verlassen", sagte er bei seinem letzten Heimspiel, "und ich wurde ein Texaner." Mehr noch: Er wurde ein Weltstar, vielleicht der aktuell einzige des deutschen Sports.