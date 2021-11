Die neue Geschäftsführung von Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg steht fest. Neben Philipp Hausner, der seit November den kaufmännischen Bereich der Oberpfälzer leitet, verantwortet Roger Stilz von Dezember an den sportlichen Bereich, wie die Regensburger am Dienstag mitteilten. Stilz fungiert aktuell noch als Sportdirektor beim belgischen Zweitligisten Waasland-Beveren. Zuvor leitete er in seiner Laufbahn unter anderem das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli und war als Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg aktiv.

Stilz gehört dem Fußballlehrer-Jahrgang 2016 an. Neben einer Ausbildung als Grundschullehrer verfügt er auch über einen Masterabschluss in Germanistik und Geschichte. Seine aktive Fußballerkarriere verbrachte Stilz größtenteils in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse. Der 44-Jährige wolle in Regensburg "zu einer erfolgreichen Zukunft beitragen und das Bestehende weiterentwickeln", sagte Stilz laut der Mitteilung des Vereins.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Rothammer erklärte, Stilz habe von allen Kandidaten "den besten Eindruck" hinterlassen: "Nach unserer Überzeugung passt er aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner Qualifikation, seinem Fußball- und Menschenführungsverständnis sowie seiner Erfahrung als Spieler, Trainer, NLZ-Leiter und Sportdirektor sehr gut zum SSV Jahn und den vakanten Aufgabengebieten. Er kennt unsere Ausbildungs- und Spielphilosophie und ist in der Lage, sie zusammen mit dem Trainerteam umzusetzen, zu festigen und weiterzuentwickeln."

Nach dem Ausscheiden von Christian Keller, der nach dem 3:0 am Sonntag beim FC Ingolstadt nach mehr als acht Jahren in der Domstadt gebührend verabschiedet worden war, erhält die Geschäftsführung bei den Regensburgern damit eine neue Struktur. Aus einem Alleingeschäftsführer, der den sportlichen und den kaufmännischen Bereich verantwortet hatte, wird eine Zwei-Geschäftsführer-Lösung.