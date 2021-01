Von Thomas Hürner, Hamburg

Ob sie das Volksparkstadion wohl vermissen würden, wenn dem Hamburger SV eines Tages mal der Aufstieg gelänge? Der SSV Jahn Regensburg hat jedenfalls denkwürdige Tage in dieser altehrwürdigen und zugleich hochmodernen Arena erlebt. Vor zwei Jahren, als der HSV noch ein jungfräulicher Zweitligist war, gab es zur Begrüßung einen sensationellen 5:0-Triumph in der Hansestadt. Und auch die 1:2-Niederlage in der Vorsaison ist irgendwie historisch, war das Spiel am 7. März 2020 doch das letzte, ehe es in die pandemische Fußballpause ging. Fast 42 000 Zuschauer waren damals dabei, eine schöne Erinnerung in Zeiten des Geisterspielbetriebs.

Einen neuen Eintrag in die Geschichtsbücher brachte die dritte Nordreise zwar nicht hervor, innerhalb der Jahn-Delegation dürfte über die 1:3-Niederlage aber trotzdem ausgiebig debattiert worden sein. Der Grund dafür war weniger, dass es "die Jungs ordentlich gemacht" haben, wie der Regensburger Trainer Mersad Selimbegovic hinterher sagte. Und das gegen jene Mannschaft, die für den 38-Jährigen als der klare Ligaprimus gilt. Nein, der Grund dürfte vielmehr sein, dass diese Partie allerlei Diskussionsstoff für echte Fußball-Nerds bot: Regelkunde, Millimeterfragen.

Die Regensburger hatten dem Favoriten in der ersten Hälfte durchaus Paroli geboten, vor allem das hohe Pressing habe "viel Stress ausgelöst", wie der Hamburger Trainer Daniel Thioune sagte. Und nachdem der HSV durch einen Treffer von David Kinsombi in der siebten Minute mit 1:0 in Führung gegangen war, da zog sich der Jahn nicht etwa zurück, sondern attackierte mutig weiter. Ein Fehlpass des Hamburger Torwarts Sven Ulreich wurde gnadenlos ausgenutzt, es ging schnell nach vorn, die HSV-Defensive wirkte überrumpelt: Flanke von links, über Kaan Caliskaner landete der Ball beim Regensburger Mittelfeldmann Max Besuschkow, der zum 1:1 traf (33.). Aber dann ereignete sich jene Szene, die Trainer Selimbegovic als den "Knackpunkt" identifizierte - und die einen echten Videobeweis-Marathon in Gang setzte.

Jahn-Trainer Selimbegovic findet, dass der HSV eigentlich "nicht in diese Liga" gehöre

Hatte der Regensburger Torwart Alexander Meyer in der 39. Minute die Hand auf dem Ball, als der Hamburger Kinsombi diesen zu Stürmer Simon Terodde spitzelte? Hatte er den Ball damit schon sicher in Gewahrsam genommen? Mayer musste ein eigenes Malheur ausbessern, auf dem Boden liegend, er hatte eine Hereingabe nach vorne prallen lassen. Die Hamburger bejubelten demonstrativ ihren Treffer zum 2:1, während sich Schiedsrichter Lasse Koslowski mit dem Kölner Videokeller beriet. Der Entschluss: Ja, der 15. Saisontreffer von Terodde zählte, die Hand von Mayer war offenbar für einen Sekundenbruchteil nicht am Ball.

Selimbegovic fand es schade, dass man Situationen wie diese wohl nie eindeutig wird bewerten können, da gebe es ja "keine kalibrierte Linie". Aber die kam dann verlässlich in der zweiten Hälfte zum Einsatz, als der schnelle Angreifer Bakery Jatta nach einem feinen Steilpass der Jahn-Defensive davonlief und zum 3:1 für den HSV traf (62.). Wieder wurde lange zwischen Hamburg und dem Kölner Keller beraten, wieder fiel die Entscheidung zu Gunsten der Heimelf: kein Abseits.

Die Oberpfälzer waren danach zwar nicht demoralisiert, wirkten aber sichtlich erschöpft. Erst recht, als noch zwei weitere Anschlusstreffer annulliert wurden: Jan-Niklas Beste traf zwar ins rechte Eck, dem Angriff vorausgegangen war aber ein Foul an Hamburgs Sonny Kittel (67.). Nur wenig später wurde ein Tor von Andreas Albers aberkannt - Abseits (74.).

Und so nahm ein ereignisreiches Spiel sein Ende, der HSV steht wieder an der Tabellenspitze, der Jahn muss weiter nach unten schauen. War es das letzte Mal im Volkspark? Vor der Partie hatte Selimbegovic jedenfalls gesagt, dass der HSV eigentlich "nicht in diese Liga" gehöre. Und: "Ich glaube auch, dass sie es dieses Jahr schaffen, da rauszukommen."