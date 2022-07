Von Christoph Leischwitz

Die Vorbereitung sei "knackig" gewesen, sagt Mersad Selimbegovic, in diesem Fall darf man das als euphemistische Bezeichnung für "kurz" verstehen, vielleicht sogar: zu kurz. Natürlich, die Sommer-Zugänge beim SSV Jahn Regensburg waren von Anfang an dabei, sie seien auch gut integriert, aber es gab eben auch einige zu integrieren nach insgesamt neun Weggängen. "Ich erwarte nicht, dass jetzt gleich jeder Laufweg funktioniert", sagt der Trainer, die Mannschaft müsse sich auch erst noch zusammenfinden. Insofern kann es aus Sicht des 40-Jährigen kaum einen schlechteren Gegner als Darmstadt 98 für das Auftaktspiel geben (Samstag, 13 Uhr, Jahnstadion): eingespielt, erfahren und nach Meinung Selimbegovics so ziemlich als einzige Mannschaft der Liga in der Lage, eine Startelf ohne Zugänge zu präsentieren.

Fünf Jahre in Serie spielen die Oberpfälzer nun schon in der zweiten Bundesliga. Das hätte vor fünf Jahren kaum jemand für möglich gehalten, insofern befindet sich der Verein, rein historisch gesehen, immer noch auf einem Höhenflug. Doch die Platzierung ist Jahr für Jahr schlechter gewesen, vergangene Saison landete der Klub auf Rang 15, trotz einer guten Hinrunde. Der Kader ist kleiner als im Vorjahr, zumindest jetzt noch. Selimbegovic deutet an, dass man sich auf mehreren Positionen noch umschaue.

Das liegt unter anderem an einem verletzungsbedingten Ausfall. Der torgefährliche Linksaußen Oscar Schönfelder, ausgeliehen von Werder Bremen, erlitt vergangene Woche einen Kreuzbandriss. Zum Auftakt wird darüber hinaus auch noch Maximilian Thalhammer fehlen, der sich die Hand gebrochen hat und kurzfristig operiert werden muss. Der 25-jährige Thalhammer, beim FC Ingolstadt ausgebildet, hatte in der recht erfolgreichen Saison 2018/19 schon einmal für die Oberpfälzer gespielt und kehrt nun nach einem längeren Aufenthalt im Norden, beim SC Paderborn, zurück. Allein im Angriff sehen die Verantwortlichen aber entweder keinen Bedarf mehr - Regensburg gab gestern bekannt, dass der Niederländer Joel Zwarts in die Heimat verliehen wird, zum Zweitligisten ADO Den Haag; oder sie machen damit möglicherweise Platz für einen anderen Angreifer, zumal Selimbegovic sein Lieblingsspielsystem noch nicht gefunden hat und deshalb auch noch offen lässt, mit wie vielen Angreifern er spielen lassen will.

Trotz aller Unwägbarkeiten: "Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Eine lange Vorbereitung ist ja auch ein bisschen langweilig", sagt Selimbegovic schmunzelnd. Langeweile wird bei dem Auftaktprogramm gegen Darmstadt (Selimbegovic: "Sie gehören zu den Top Sechs"), auswärts bei Bundesliga-Absteiger Bielefeld, dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln und einem Derby gegen den Club, nur schwerlich aufkommen. Und wenn es ganz besonders aufregend wird, im negativen Sinne, dürfte auch der Kader recht schnell noch einmal größer werden.