Der Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat den auslaufenden Vertrag mit Sebastian Nachreiner bis Sommer 2023 verlängert. Der Innenverteidiger sei seit mehr als einem Jahrzehnt "eine tragende Säule der Jahn-Elf und trotz schwerster Verletzungen auch heute noch absoluter Leistungsträger", so Geschäftsführer Christian Keller am Freitag. 2010 war Nachreiner von seinem Heimatverein FC Dingolfing gekommen. Seitdem hat sich der 32-Jährige in 117 Dritt- und 119 Zweitligapartien zur Konstante in der Regensburger Defensive entwickelt.