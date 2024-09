Markus Anfang ließ das Spiel Revue passieren und das, was der Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern sagte, klang ein bisschen doppeldeutig. Der Gegner sei tief gestanden, „hat sich hauptsächlich aufs Verteidigen konzentriert“, und immer wenn seine Mannschaft mal durchgekommen sei, habe es ein taktisches Foul gegeben. „Aber das gehört dazu, das ist normal.“ Es war einerseits Unmut darüber herauszuhören, dass die Regensburger beim 0:0 vor 14 431 Fans im Jahn-Stadion am Samstag so wenig angeboten und sich streckenweise tatsächlich am eigenen Sechzehner eingemauert hatten. Andererseits schwang in Anfangs Worten auch Respekt dafür mit, dass der Aufsteiger „alles wegverteidigt“ habe.