Von Stefan Galler

Welche Modalitäten im Vertragswerk genau dazu geführt haben, dass sich das im Sommer auslaufende Arbeitspapier von Mersad Selimbegovic beim Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg "automatisch" um ein Jahr bis 2024 verlängerte, teilte der Verein nicht mit. Sehr wohl aber, wieso man auch weiterhin auf den 40 Jahre alten Bosnier setzt: "Mersad steht für all das, was den SSV Jahn auszeichnet und stark macht, angefangen von unseren Werten bis hin zu unserer Spielidee", ließ sich Geschäftsführer Philipp Hausner zitieren. Und rühmte die "hervorragenden fachlichen, methodischen und menschlichen Fähigkeiten" des Übungsleiters.

In einer perfekten Welt hätten die Oberpfälzer am Samstag dem freudigen Anlass entsprechend gegen Hansa Rostock den dritten Sieg in Serie eingefahren und sich ins obere Tabellendrittel geschoben. Doch stattdessen erwischte der Jahn "einen gebrauchten Tag" (Selimbegovic), es setzte eine 0:3 (0:2)-Heimpleite, noch dazu zogen sich Steve Breitkreuz (Verdacht auf Gehirnerschütterung) und Scott Kennedy Verletzungen zu. Der kanadische Nationalspieler wird wegen seiner schweren Schulterblessur auch die nahende Weltmeisterschaft verpassen.

Die Szene, in der es Kennedy erwischte, war zudem der Knackpunkt der Partie: Rostocks Svante Ingelsson rannte den Innenverteidiger rücksichtslos über den Haufen, doch Schiedsrichter Florian Exner erkannte das Foul nicht. Schlimmer noch, er gewährte den Regensburgern auch keinen Wechsel, weil Ersatzmann Breitkreuz noch nicht ganz bereit war. Prompt gelang Hansa in der kurzen Zeit der Überzahl das 1:0 durch Kai Prögers Drehschuss (7.). "Und dann kassierst du mit dem ersten Schuss das Gegentor", haderte Selimbegovic und konnte seinen Ärger über den Unparteiischen kaum verbergen: "Heute bin ich sehr unzufrieden."

Es fehlt die Fähigkeit, ein Spiel zu drehen

Vermutlich nicht nur mit dem Referee, sondern auch mit seiner Mannschaft, die noch in der ersten halben Stunde das zweite Gegentor durch einen perfekten Volleyschuss von Pröger kassierte und auch im zweiten Durchgang keinen Fuß in die Tür bekam. Ganz im Gegenteil, nach einem Fehlpass von Dario Vizinger in der Vorwärtsbewegung erhöhte Ingelsson mit einem von Jan Elvedi abgefälschten Schuss (64.) auf 0:3. "Ein Kacktor", befand sogar Rostocks Trainer Jens Härtel.

Und so herrschte dann eben Katerstimmung im Jahnstadion, zu gerne hätte der SSV den dritten Dreier nacheinander eingefahren. Eine der Schwächen der Oberpfälzer ist und bleibt ihre fehlende Konstanz. Und die mangelnde Fähigkeit, ein Spiel zu drehen, wenn sie erst einmal in Rückstand geraten sind. Grundsätzlich aber ist die Liaison von Selimbegovic und dem Jahn ein Erfolgsmodell: Obwohl er Jahr für Jahr wichtige Spieler gehen lassen muss, stand der Coach seit seiner Amtsübernahme im Juli 2019 noch nie auf einem Abstiegsplatz.

Im Verein ist der ehemalige Profi schon seit mehr als 16 Jahren, zunächst als Spieler, später als Co-Trainer und Nachwuchskoordinator. Mit seiner ruhigen Art und der Fähigkeit, selbst in turbulenten Zeiten nicht in Aktionismus zu verfallen, tut Selimbegovic, der 1992 mit seinen Eltern vor dem Krieg aus seiner bosnischen Heimat flüchten musste, dem Verein gut. Der Familienvater hat schon zu viele schlimme Dinge erleben müssen, um wegen ein paar verlorener Zweitligaspiele aus der Haut zu fahren. Er findet: "Wenn ich mir vor Augen führe, was in den vergangenen Jahren beim SSV Jahn entstanden ist, dann macht mich das sehr stolz."