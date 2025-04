Es gibt Tage, an denen einfach gar nichts klappt. In diese Kategorie darf Jahn Regensburg diesen Sonntag packen: Das Auswärtsspiel in Elversberg war eigentlich schon nach der ersten Halbzeit entschieden. Die Regensburger zeigten in der Abwehr große Löcher und luden die SVE gleich zu drei Toren ein. Auch nach der Halbzeitpause ging es so weiter. Alle Gegentore bei der 0:6-Niederlage liefen nach einem ähnlichen Prinzip ab: Nach dem Ballgewinn schnell nach vorne spielen, dann durch eine einfache Kombination vor das Tor kommen und den Ball hineinschieben. Die Elversberger dürften sich zwischenzeitlich gewundert haben, dass es von den Regensburgern kaum Gegenwehr gab.