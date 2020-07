Stürmer Andreas Albers bleibt dem Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg über die aktuelle Saison hinaus erhalten. Der 30-jährige Stürmer verlängerte seinen Vertrag bis Juni 2022. Das gab der Klub kurz vor dem Trainingsauftakt am Sonntag bekannt. "Vor einem Jahr war der Name Andreas Albers im deutschen Profifußball ein unbeschriebenes Blatt", sagte Geschäftsführer Christian Keller. "Ein Jahr später sieht das anders aus. Andreas hat sich beim SSV Jahn toll eingefunden und eine sehr gute sportliche Entwicklung genommen." Albers () war vor einem Jahr aus seinem Heimatland Dänemark von Viborg FF zum Jahn gekommen. In seiner Zweitliga-Debütsaison brachte er es auf acht Tore und sechs Torvorlagen bei 33 Einsätzen für Regensburg.