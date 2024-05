Der SSV Jahn in der dritten Liga:Weder grimmig noch entschlossen

Es ist gerade mal einen Monat her, da feierte der SSV Jahn einen überzeugend herausgespielten Sieg in Münster und fügte den Preußen damit deren allererste Drittliga-Niederlage im Kalenderjahr 2024 zu. Achim Beierlorzer, der Regensburger Sportchef, sprach danach davon, dass oftmals "Megaserien" am Saisonende darüber entscheiden würden, ob eine Mannschaft ihre großen Ziele erreicht oder eben nicht. Seither haben die Oberpfälzer in vier Partien zwei magere Pünktchen geholt, eine Megaserie sieht anders aus.

Und selbst wenn der Last-Minute-Punktgewinn vergangene Woche gegen den direkten Konkurrenten Dynamo Dresden noch als Initialzündung gefeiert wurde, trat das Team nun am Samstag beim längst als Absteiger feststehenden SC Freiburg II keineswegs wie ein grimmig entschlossener künftiger Zweitligist auf, sondern stellte den Breisgauern den Suppenteller quasi auf dem Silbertablett vor die Nase - und die waren bereit, hineinzuspucken.

Da war es keine Überraschung, dass Jahn-Trainer Joe Enochs nach der 1:3 (0:1)-Niederlage seiner Elf niedergeschlagen feststellte: "Das ist extrem bitter, gerade in so einer Phase so eine Niederlage zu kassieren." Es sei das "erwartet schwere Spiel" gewesen. "Wir hatten vorher gesagt, dass wir die nicht zum Atmen kommen lassen dürfen, weil sie uns sonst das Leben schwer machen. Und genau das haben sie heute getan."

Vor allem in der ersten Halbzeit traten die Regensburger überhaupt nicht auf wie ein Aufstiegsaspirant. Wer zufällig vorbeikam, dürfte erst einmal gar nicht gemerkt haben, dass es sich bei der Elf in den roten Trikots um den Tabellenletzten und eben nicht um den Favoriten aus der Oberpfalz handelte. "Wir waren sehr weit weg vom Gegner und haben nicht so gepresst, wie wir wollten. Freiburg hatte viel mehr vom Spiel", sagte Enochs. Prompt fingen sich die Gäste das erste Gegentor, als die Breisgauer das Spiel verlagerten, Lukas Ambros den Ball geschickt annahm und Alexander Lungwitz dessen Ablage verwertete (37.).

Auswärts tun sich die Regensburger gegen Außenseiter nicht zum ersten Mal schwer

Nach dem Wechsel wurde es beim Jahn besser, was womöglich auch daran lag, dass sein Team im leicht abschüssigen Dreisamstadion nun "bergrunter" spielte, wie Enochs sagte. Prompt gelang Christian Viet nach einer Ecke per Kopf der Ausgleich (59.), danach drängte Regensburg sogar auf die Führung. "Gerade in der Druckphase kriegen wir einen Konter zum 1:2, den wir auch nicht gut verteidigen", klagte der Trainer später und meinte das zögerliche Abwehrverhalten von Alexander Bittroff und Konrad Faber, die den Torschützen Johan Manzambi gewähren ließen (77.). Anschließend warfen die Gäste alles nach vorne, Freiburg konterte, und Luca Marino machte - abermals ohne jeden Gegnerdruck - das 3:1 (88.). "Und dann war das Spiel halt vorbei", so Enochs.

Allerdings warf der Auftritt durchaus Fragen auf: Es bleibt absolut rätselhaft, warum die Jahn-Elf gerade auswärts gegen vermeintliche Außenseiter offensichtlich nicht die richtige Einstellung findet. Alleine seit Anfang März hat sie nicht nur in Freiburg, sondern auch beim Vorletzten und anderen Absteiger VfB Lübeck (0:1) sowie beim ebenfalls gefährdeten SV Waldhof Mannheim (1:3) verloren. Wären diese drei Spiele gewonnen worden, hätte Regensburg 71 Punkte, so viele wie die Ulmer, die seit Samstag als Aufsteiger feststehen. Liegt es am Druck, unbedingt aufsteigen zu wollen? Oder spielen bei den keineswegs unerfahrenen Spielern in den entscheidenden Momenten die Nerven nicht mit? Womöglich ist es von allem etwas.

Trainer Enochs hat vor den beiden finalen Partien jedenfalls eine klare Forderung: "Jetzt müssen wir bei Viktoria Köln ein anderes Gesicht zeigen, wenn wir da den letzten Strohhalm greifen wollen", sagte er nach der Niederlage in Freiburg. Danach noch Saarbrücken zu Hause schlagen, nur dann bekommen sie vielleicht doch noch den direkten Aufzug in die zweite Liga. Und das ganz ohne Megaserie.