Vielleicht wollte Alexander Zorniger ja einfach mal wieder sehen, wie es seinem alten Schützling geht: Tim Lemperle hatte sich als Leihspieler in der vergangenen Saison unter dem Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth mächtig weiterentwickelt und ist nun einer der Leistungsträger beim 1. FC Köln. Zorniger, der vom Kleeblatt im Oktober entlassen worden war, kam also am Sonntagnachmittag in den Jahn-Sportpark, um sich das Zweitligaduell der Teams aus den beiden Domstädten anzusehen.