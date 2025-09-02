Zwar gelingt Max Eberl am letzten Transfertag noch die Leihe von Nicolas Jackson, doch die Altvorderen Hoeneß/Rummenigge scheinen ihm nicht mehr zu vertrauen.

Der letzte Tag einer Transferperiode kann ein ziemliches Biest sein. Dieser Tag ist nicht nur anstrengend für Manager, Berater und die IT-Abteilungen aller europäischen Fußballklubs, die penibel dafür Sorge tragen müssen, dass das Wlan sauber läuft und sich alle Faxgeräte in funktionstüchtigem Zustand befinden. Auch für das Boden- und Luftpersonal der Learjet-Branche fallen am Deadline Day einige Überstunden an, ganz zu schweigen von den diensthabenden Kräften in den klubnahen Krankenhäusern, die wechselwillige Fußballer auf Herz, Nieren und Kreuzbänder prüfen. Erschwerend hinzu kommen die manierierten Transferanglizismen der Neuzeit, die aus dem Medizincheck einen medical werden ließen. Das lässt nichts Gutes erahnen für das ehrwürdige Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München, in dem der FC Bayern seine medicals abhält. Nicht auszuschließen, dass auch die Barmherzigen Brüder kurz davor sind, ins Englische übersetzt zu werden und künftig Sisters 0f Mercy zu heißen.