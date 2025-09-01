FC Bayern Der Jackson-Thriller 1. September 2025, 18:33 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Nicolas Jackson, senegalesischer Nationalspieler, Conference-League-Sieger und Klub-Weltmeister mit dem FC Chelsea. (Foto: Petr David Josek/AP/dpa)

Zusammenfassung Der FC Bayern leiht Nicolas Jackson vom FC Chelsea für 16,5 Millionen Euro aus, nachdem die Verhandlungen am Deadline Day dramatisch verliefen.

Uli Hoeneß hatte vor zwei Jahren gefordert, nicht mehr am letzten Transfertag aktiv zu sein, doch die Bayern gerieten erneut ins Chaos.

Eine Kaufpflicht könnte angeblich weitere 65 Millionen Euro kosten, was ironischerweise mehr wäre als für Wunschspieler Nick Woltemade geplant war. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Der FC Bayern leiht wohl doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea aus – und wird dabei wieder zum Hauptdarsteller am letzten Tag der Transferperiode. Genau das wollte Uli Hoeneß gerne vermeiden.

Von Sebastian Fischer und Christof Kneer

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback