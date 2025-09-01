Irgendwann verlor auch Florian Plettenberg die Fassung, so stellte er es zumindest für seine Follower dar. Um 11.50 Uhr am Montag schrieb @Plettigoal auf X: „It’s unbelievable, but: we’ve learned that top-secret negotiations and talks are ongoing again.“ Unglaublich, aber die streng geheimen Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea um eine Leihe des Angreifers Nicolas Jackson waren tatsächlich wieder angelaufen. Natürlich waren sie nur so streng geheim, dass jemand den Sky-Reporter darüber informiert hatte.
FC BayernDer Jackson-Thriller
Der FC Bayern leiht wohl doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea aus – und wird dabei wieder zum Hauptdarsteller am letzten Tag der Transferperiode. Genau das wollte Uli Hoeneß gerne vermeiden.
Von Sebastian Fischer und Christof Kneer
