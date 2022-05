Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es gibt nun dieses Foto von Ja Morant; ein Bild des Leids, wie Jesus Christus in den Armen von Maria Magdalena auf dem Gemälde von Annibale Carraci: Er liegt auf einem Klappstuhl, das Handtuch um die Schultern drapiert, den Kopf seitlich nach hinten geworfen, die Augen geschlossen. Es ist ein dramatischer Moment der NBA-Playoffs, weil dieser Verletzung des Memphis-Grizzlies-Anführers tatsächlich eine Bedeutung biblischen Ausmaßes beigemessen wird - es geht um grundsätzliche Fragen im Basketball: Wann ist ein Foul unsportlich oder gar vorsätzlich hinterhältig? Und was kann man dagegen tun?

Es ist eine bissige Best-of-seven-Serie zwischen den Grizzlies und den Golden State Warriors; während der ersten Partie flog Warriors-Wühlbüffel Draymond Green wegen eines rüden Fouls vom Parkett - auch dies löste Debatten aus. Zwei Tage später musste Green nach einem Ellenbogenstoß über dem rechten Auge genäht werden, Kollege Gary Payton nach einem Schubser von hinten mit gebrochenem Ellenbogen ins Krankenhaus. Warriors-Trainer Steve Kerr nannte die Spielweise der Grizzlies "dreckig"; Green kündigte an, dass auch er schmutzig spielen könne - was aus seinem Mund in etwa so klingt, als würde Kollege Steph Curry sagen, dass auch er ein paar Bälle in den Korb werfen könne.

Detailansicht öffnen Morant auf der Bank mit großen Schmerzen - Leiden wie Jesus. (Foto: THEARON W. HENDERSON/AFP)

Dann, Spiel vier: Warriors-Aufbauspieler Jordan Poole verfolgt Morant, er will den Ball stibitzen, schafft es jedoch beim ersten Versuch nicht. Er probiert es noch einmal, erwischt das rechte Knie seines Gegenspielers und zieht es seitlich nach hinten. Morant verlässt das Spielfeld, begibt sich auf den Klappstühlen in die Pietà-Pose und schreibt danach auf Twitter, dass Poole "den Code gebrochen" habe. Der Vorwurf also: Poole habe ihn vorsätzlich verletzt oder zumindest eine schlimme Verletzung bewusst in Kauf genommen. So was tut man nicht.

Wann ist ein Foul wirklich "schmutzig"? Darüber debattieren sie nach einer Aktion gegen Ja Morant in der NBA

Den Eintrag hat er mittlerweile gelöscht, der Streit aber bleibt - vor allem deshalb, weil Morant die fünfte Partie am Montagabend verpasste, Poole jedoch spielte. Die Warriors gewannen ein grandios spannendes Spiel 101:98, sie führen im Viertelfinale mit 3:1. 45,7 Sekunden vor dem Ende gingen sie zum ersten Mal in Führung, Currys Treffsicherheit und Greens Defensivkünste waren die entscheidenden Faktoren - und natürlich: das Fehlen von Morant bei den Grizzlies.

Der hatte in diesen Playoffs andere Bilder geliefert, zu denen es keinerlei Vergleiche mit Gemälden gibt, weil nicht mal Universalgenie Michelangelo ahnen konnte, dass mal ein Mensch ohne Hilfsmittel so würde schweben können: Morant stürmt um die Gegenspieler rum wie ein tasmanischer Teufel; er hat auch die Mähne eines tasmanischen Teufels, mit bunten Dreadlocks drin. Dann hebt er ab und, völlig losgelöst von der Erde, schwebt Ja Morant, völlig schwerelos. Er trotzt physikalischen Gesetzen, mit seinem Körper, aber auch mit den Flugkurven des Balles, den er aus ungewöhnlichsten Winkeln in den Korb bugsiert.

Wer Morant zocken sieht, der muss an Michael Jordan denken, dessen Schwebezustand-Logo eine weltweit bekannte Marke ist. An Allen Iverson, den letzten echten Straßen-Basketballer der NBA - bis zu Morant, dessen Werdegang als Hinweis dient, dass nicht jeder im Alter von drei Jahren beginnt. Und von da an sein Leben dem Profisport-Traum unterordnet, ehe er einen mittleren sechsstelligen Betrag in Privatstunden investiert.

Morant ist ein Spektakel, weil er seit der Wahl zum Neuling des Jahres im Jahr 2020 die Zockerei professionalisiert und Waffen wie Distanzwürfe hinzugefügt hat. Die Spielweise ist aufregend, aber auch gefährlich, weil er dauernd von mehreren Gegenspielern attackiert wird, bei den Überflügen auf andere Akteure prallt und oft ohne Balance landet.

Die NBA vermarktet dieses Spektakel, sie schützt ihre Spieler durch strengere Regeln als in den 1980ern, als man Gegner per Kneipenschlägerei-Schwinger vom Spielfeld subtrahierte, ohne eine Sperre fürchten zu müssen. Sie will aber auch nicht als Weichei-Liga daherkommen, in der nichts mehr erlaubt ist; deshalb gibt es den schrecklichen Begriff "Playoff-Foul". Der soll bedeuten: Jetzt, wo es um den Titel geht, darf man ruhig ein wenig ruppiger spielen, auch wenn im offiziellen Regelwerk nichts davon steht - aber was genau bedeutet das? Darum dreht sich die Debatte und auch der "Code", den Morant nach seiner Verletzung erwähnt hat.

Also, wenn Green seinen schwebenden Gegenspieler am Trikot zerrt; wenn Grizzlies-Kanadier Dillon Brooks den springenden Warrior Gary Payton jr. von hinten schubst; der Ellenbogen im Gesicht von Green; das verdrehte Knie von Morant: sind das womöglich absichtliche Unsportlichkeiten oder "Playoff-Fouls"? Es gibt keine Antwort darauf, weil es keine klaren Regeln gibt, jeder interpretiert das anders. Die Schiedsrichter entscheiden nach dem Betrachten der Videos. Sie werden dafür kritisiert - egal, wie sie das Reglement auslegen. Die Grauzone für "Playoff-Fouls" ist so groß wie das Spielfeld. Die NBA sollte sie dringend verkleinern, im Interesse aller Beteiligten.

Morant verfolgte diese vierte Partie hinter der Ersatzbank seiner Grizzlies, grauer Pulli, Kapuze über dem Kopf. Die Pose: traurig, mit verschränkten Armen vor der Brust. Er sah aus wie Franz von Assisi im Gemälde von Carraci. Es ist darauf auch ein Engel mit Flügeln zu sehen, bereit zum Losfliegen. Zu Spiel fünf am Mittwoch könnte Morant wieder einsatzfähig sein.