Am Tag vor dem Trainingsauftakt für den neuen Trainer Vincent Kompany stellt der FC Bayern Hiroki Ito vor, einen von bereits drei fixen Zugängen. Sportdirektor Christoph Freund wirkt zufrieden mit der Kaderplanung – doch sie ist noch lange nicht abgeschlossen.

Von Sebastian Fischer

Die Turniere dieses Sommers sind aus Sicht des FC Bayern nicht gerade erfreulich zu Ende gegangen. Nach dem EM-Finale in Berlin lief Harry Kane bei der Siegerehrung traurig am Pokal vorbei, er wartet weiterhin auf den ersten Titel seiner Karriere. Bei der Copa América schaffte es ein Münchner immerhin ins sogenannte kleine Finale, doch auch Alphonso Davies verlor das Spiel um Platz drei mit Kanada gegen Uruguay, und er nahm dabei im Elfmeterschießen eine Hauptrolle ein: Er chippte den letzten Versuch an die Latte.