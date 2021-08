Von Saskia Aleythe und Johannes Knuth

Wer schnell rennen kann, ist nicht zwingend früher im Bett als andere. Es war ein langer Abend am letzten olympischen Leichtathletik-Wochenende im Nationalstadion von Tokio, viele Medaillen mussten noch ausgehändigt werden. Und um halb zwei Uhr nachts wurden dann auch die Sieger der 4x100-Meter-Staffel in die Pressekonferenz gerufen: Team Italien. Ein Reporter aus Frankreich wollte recht bald wissen, was da gerade eigentlich passiert sei: Fünf Goldmedaillen für Italiens Leichtathletik in Tokio - wie erklären Sie das? "Es ist ein Wunder", sagte der Sprinter Filippo Tortu, er hatte sich die Landesflagge umgebunden und war noch immer aufgekratzt. Mit derart übersinnlichen Ereignissen sei es jedenfalls so, sagte Tortu: "Ein Wunder kannst du nicht erklären."

Gold für den Hochspringer Gianmarco Tamberi, der Sieg in beiden Geher-Entscheidungen über 20 Kilometer, nun die Hauptgewinne für den 100-Meter-Sprinter Marcell Jacobs und die Staffel - ein beachtlicher Ertrag. Das wirkte umso erstaunlicher, wenn man die Gegenwart mit der nahen Vergangenheit abglich: Bei der WM 2019 in Doha war die Staffel der Italiener im Vorlauf gescheitert, seit 2000 hatte sie es nicht mehr in ein olympisches Finale geschafft. Nun staunte in Tokio nicht nur der geneigte Beobachter ob der Erfolge, sondern auch die Konkurrenz. "Das war sehr überraschend", sagte Andre De Grasse, der 200-Meter-Olympiasieger, der mit Kanadas Staffel auf dem dritten Platz gelandet war: "Wir haben mit China und Jamaika gerechnet, aber nicht mit ihnen."

Detailansicht öffnen Ungewohnte Beflaggung: Die italienische Sprintstaffel zelebriert das fünfte Leichtathletik-Gold ihres Landes in Tokio. (Foto: Matthias Schrader/AP)

Am Sonntagabend kehrte Marcell Jacobs noch einmal mit der italienischen Trikolore in der Hand ins Nationalstadion zurück, sie hatten ihn als Fahnenträger auserkoren, wenig überraschend. Über seinem Auftritt lag da aber schon ein Schatten: Die britische Sunday Times hatte kurz zuvor einen Bericht publiziert, der mindestens ein paar Risse in die glänzende Fassade trieb. Jacobs, ein gelernter Weitspringer, hatte vor den Tokio-Spielen noch nie die Zehn-Sekunden-Schallmauer eingerissen, seine Bestzeit stand bei 10,03. Er war erst im vergangenen März so richtig in der Elite auffällig geworden, als Hallen-Europameister über 60 Meter. Die Athletics Integrity Unit (AIU), der Doping-Kontrollarm des Leichtathletik-Weltverbands, hatte es bis zuletzt nicht mal für nötig erachtet, ihn in den Test-Pool jener rund 15 Spitzenathleten aufzunehmen, die am häufigsten durchleuchtet werden. Und dann der Olympiasieg, in 9,80 Sekunden, Europarekord?

Welche Rolle spielte der Bodybuilder Spazzini bei Jacobs' Aufstieg? Da gehen die Angaben auseinander

Diese beachtlichen Leistungssprünge hatten einen Mann namens Giacomo Spazzini, einen Bodybuilder und selbsternannten Fachmann in Ernährungsfragen, so stolz gemacht, dass er in italienischen Medien zuletzt immer wieder erzählte, wie groß sein Verdienst an diesem Erfolg sei. Dumm nur, dass sein Name laut der Times auch in Akten der Mailänder Polizei auftaucht, die sich mit Ermittlungen wegen Drogenhandels beschäftigen, die Untersuchung lief seit 2019. Spazzini soll Co-Chef eines Rings gewesen sein, der mithilfe gefälschter Rezepte unter anderem anabole Steroide vertrieben haben soll. Auch könnte sich Spazzini zu Unrecht als Ernährungsberater ausgegeben haben, da er womöglich nicht über die erforderlichen Qualifikationen verfügte. Die Operation der Ermittler trug den Namen "Muscle Bound", frei übersetzt: Muskelwachstum.

Jacobs und seine Entourage versuchten in Tokio hastig, jede Verbindung zu dem, nun ja, vielseitig beschlagenen Berater zu verwässern. Als man im März erfahren habe, dass Spazzini in die Ermittlungen involviert sei, "haben wir aufgehört, mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Jacobs' Manager Marcello Magnani der Times. Die Mailänder Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und nun die Staatsanwaltschaft entscheiden müsse, ob es zu einem Prozess komme. Spazzinis Anwalt behauptete gar, dass sein Klient im Zuge der Operation bereits entlastet worden sei; nähere Erklärungen blieb er schuldig. In jedem Fall habe Spazzini nie als Ernährungsberater gearbeitet, sondern lediglich eine Firma geführt, in der "medizinische Fachleute" arbeiteten, darunter Ernährungsexperten. Diese hätten auch den neuen Doppel-Olympiasieger Marcell Jacobs beraten. Spazzini und Jacobs habe lediglich eine "Freundschaft" verbunden.

Das passte nur irgendwie nicht so recht zu den Einträgen, mit denen der freundschaftliche Herr Spazzini zuletzt die sozialen Netzwerke befüllt hatte. Dort beschrieb er, dass Jacobs völlig verunsichert gewesen sei, als er bei Spazzinis Firma vorstellig geworden sei, der muskelbepackte Athlet habe einfach nicht an sich geglaubt. Das habe sich erst geändert, als man Jacobs' Ernährung umgestellt habe, dank einer "Hybrid-Methode", die er, Spazzini, erfunden habe und die man ständig weiterentwickle. So habe man Jacobs' Muskelmasse um vier Kilogramm gesteigert und sein Körperfett stark gesenkt, allein mit gesunder Ernährung. Und natürlich dank eines gesunden Glaubens an sich selbst. Er sei sehr stolz, so Spazzini, dass er seinen Part zu dieser außerordentlichen Erfolgsgeschichte beigetragen habe: "Wir alle haben einen Traum wahr werden lassen. Und Marcell hat dank seiner Leistung alle Italiener zum Träumen angeregt."

Klingt irgendwie gar nicht so kompliziert: dieses Olympiasieger-Werden.