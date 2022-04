Im Prozess um gefälschte Finanzberichte von elf italienischen Fußball-Profivereinen sind die beschuldigten Manager freigesprochen worden. Das Sportgericht des Verbandes FIGC sah den Nachweis für schuldhaftes Verhalten von Funktionären wie Vereinsboss Andrea Agnelli von Juventus Turin und anderen Klubchefs als nicht erbracht an. Den Klubs wurden betrügerische Verfälschungen ihrer Bilanzen vorgeworfen. Die Klubs, so die Anklage, hätten in ihren Haushaltsberichten durch die Ansetzung von Fantasiewerten für Spieler deutlich höhere Kapitalgewinne und Leistungsansprüche ausgewiesen als in Wirklichkeit vorhanden. Das FIGC-Gericht folgte den Plädoyers der Verteidiger. Die Anwälte von Agnelli und Co. hatten übereinstimmend argumentiert, dass sich Marktwerte von Spielern nicht objektiv festlegen lassen könnten.