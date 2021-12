US Salernitana, dem Verein des ehemaligen Bayern-Profis Franck Ribéry, droht der Ausschluss aus der italienischen Serie A. Der Klub hat nur noch neun Tage Zeit, um einen Käufer zu finden. Sollte bis zum 31. Dezember ein Angebot eingehen, würde für den Kauf eine weitere Frist von 45 Tagen gewährt, erklärte ein Liga-Sprecher. Zum Zeitpunkt des Aufstiegs von Salernitana war Claudio Lotito, Präsident von Lazio Rom, Mitbesitzer von US. Das Reglement des italienischen Fußballverbands verbietet es jedoch, dass eine Person gleichzeitig in zwei Klubs leitende Funktionen erfüllt. Wie Salernitana mitteilte, gebe es zwar Interessenten, diese hätten aber bislang nicht die Auflagen erfüllt. Wegen mehrerer Corona-Fälle im Team konnte US Salernitana am Dienstag bei Udinese Calcio nicht antreten, dem Tabellenletzten droht eine weitere Niederlage am Grünen Tisch.